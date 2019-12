Wenn Igel im Hasenstall hausen

Die Igel hatten es heuer besonders schwer, bei extremer Hitze und Trockenheit im Sommer Nahrung zu finden. So sind die Regenwürmer in den tiefen Bodenschichten geblieben.

Erst im Herbst nach dem Einsetzen von mehr Feuchtigkeit gab es bessere Chancen zum Überleben. Es sind aber immer noch einige spätgeborene kleine Igel unterwegs. Zum Glück gibt es im Landkreis Lichtenfels eine engagierte Tierfreundin, die geschwächte Igel aufnimmt und über den Winter bringt. Seit vielen Jahren gilt Marion Damm als versierte Igelkennerin.

Zurzeit 13 Tiere in Pflege

"Momentan habe ich 13 Tiere zwischen 290 und 390 Gramm in Pflege. Eigentlich sollten sie mindestens 500 Gramm wiegen, um einen Winterschlaf zu überleben. Nur drei der Igelpfleglinge schlafen erst. Aber auch diese können immer wieder aufwachen. In Räumen schlafen Igel nämlich unruhiger als in der freien Natur", so Marion Damm, Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz, Kreisgruppe Lichtenfels. Sie hat die Tiere im ehemaligen geräumigen Kuhstall des bäuerlichen Anwesens ihres Bruders untergebracht. "Das ist ein idealer Raum für meine Igel. Diese sind alle einzeln untergebracht, damit man die Futteraufnahme besser beobachten und Krankheiten leichter erkennen kann. So hat jeder Igel quasi ein Wohnzimmer, in dem er Fressen und sich bewegen kann. Das ,Schlafzimmer‘ besteht aus einem trockenen Haufen aus Heu, in dem sich der Igel seine Höhle baut. Auch zerknülltes Zeitungspapier kann als Alternative genommen werden", erklärt Marion Damm.

Getrocknete Mehlwürmer gibt's

"Ich biete meinen kleinen Pfleglingen verschiedene Nahrung an wie Katzennass- und Katzentrockenfutter mit viel Fleischanteil. Darin sind auch getrocknete Mehlwürmer und Insekten sowie Fisch enthalten. Manche Igel haben auch gern mal ein Hühnerei als Leckerbissen zwischendurch. Einige Tiere brauchen einige Tage sogar eine Wärmflasche in ihrer Höhle, wenn sie ausgekühlt gebracht werden", erläutert die Idealistin. Wenn die Igel im Stall im Frühjahr aufwachen, werden sie nach Möglichkeit in der Umgebung ausgesetzt, wo sie gefunden wurden. Das sei wichtig, da die Tiere sehr ortstreu sind, so Marion Damm. Über jeden der Pfleglinge mache sie Aufzeichnungen. Einige Tage nach der Freilassung sollte noch Futter in der Nähe des Ortes bereitgestellt werden, bis der Igel sich selbstständig ernähren kann.

Igel seien keine Schmusetiere. Sie würden es nicht mögen, gestreichelt zu werden. Man solle sie nicht ohne Grund aus der Natur, und somit aus ihrem Lebensraum, entnehmen, wenn sie nicht unbedingt Hilfe benötigten, so die Igelmutter. Mit der Aufnahme eines Igels sei eine große Verantwortung verbunden. Oft seien die Pfleglinge krank und müssten zum Tierarzt. Dieser würde die richtigen Mittel wie zum Entwurmen oder zur Bekämpfung von Flöhen empfehlen. Manche Mittel, die frei verkäuflich im Handel sind, können für den Igel oft wenig verträglich sein.