Weismainer Missionar Pater Otto Hopfenmüller gewürdigt

"Sein Leben zeigt uns, was heute christliche Mission sein muss: die Botschaft Jesu Christi verbreiten, um mit ihr die Menschen zur Fülle des Lebens zu führen sowie die Welt zu einer Gesellschaft der Gerechtigkeit und des Friedens umzugestalten", sagte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick am Samstag in der Pfarrkirche St. Martin in Weismain, wo Pater Hopfenmüller 1844 geboren wurde. Er wirkte zuerst als Diözesanpriester in Bamberg, trat dann dem Orden der Salvatorianer bei und ging als Missionar nach Assam in Indien, wo er 1890 in Shillong starb. Nordostindien steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des Monats der Weltmission, zu dem am Sonntag in Bamberg die zentrale Feier stattfand.

Die Frohe Botschaft verbreitet

"Sie dürfen dankbar und froh sein, dass ein so bedeutender Priester, Seelsorger, Journalist und Missionar aus Ihren Reihen hervorgegangen ist", sagte Schick zu den Gläubigen in Weismain. Otto Hopfenmüller habe das Missionsverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils vorweggenommen, das darin bestehe, mit der Botschaft Jesu das Leben des einzelnen Menschen zu bessern und die ganze Gesellschaft mit den Werten und Tugenden Jesu Christi zu durchdringen.

Schick: "Diese integrale Evangelisierung hat Otto Hopfenmüller schon vor über 100 Jahren gelebt." Er habe in der Erzdiözese Bamberg die Frohe Botschaft durch Predigten und Katechese verbreitet, aber auch durch Schriften und in Zeitungen, die er mitgründete. Er war Pressekaplan beim 1871 gegründeten Bamberger Volksblatt. Wegen seiner Artikel über behördliche Willkür gegenüber Gläubigen und Klerikern wurde er zu einer mehr als achtmonatigen Haftstrafe verurteilt.

Als Seelsorger kämpfte er gegen die strukturelle Armut und gründete einen Verein für christliche Armenpflege. "Seine Mission erstreckte sich auf Leib und Seele des Menschen, auf die Entwicklung der Persönlichkeit, die Gesellschaft und die Bewahrung der Schöpfung", sagte der Erzbischof. Diese Mission habe Pater Hopfenmüller sowohl in Franken als auch in Assam in Nordindien erfüllt.

In der kurzen Zeit in Indien habe er viel und hart für die Ausbreitung des Glaubens und die Besserung der Lebensverhältnisse gearbeitet. Noch bevor er die Früchte seiner Arbeit ernten konnte, starb er entkräftet nach einem halben Jahr am 21. August 1890. In Nordostindien wird er bis heute als Wegbereiter des christlichen Glaubens hoch verehrt. Der Weltmissionsmonat hält in diesem Jahr das Wirken von Pater Hopfenmüller mit Gottesdiensten und Vorträgen lebendig.

Diskussionsrunde im Kolpinghaus

An dem Gedenkgottesdienst in Weismain nahmen auch der Kurienerzbischof der römischen Kongregation für die Evangelisierung der Völker, Protase Rugambwa, und der indische Erzbischof Thomas Menamparampil sowie missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber teil.

Im Anschluss stand eine Diskussionsrunde im Kolpinghaus zum Thema "Mission - gestern und heute" auf dem Programm.

