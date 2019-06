Weismainer erfuhren, warum das Schweigen so seine Tücken hat

"Wir bringen es auf die Bühne", so lautet ein Leitspruch des Museums- und Kulturvereins Weismain. Was er am Wochenende im Schönbornsaal wieder auf die Bühne brachte, war einmal mehr aller Ehren wert. So gastierte bereits zum zweiten Mal die Niederbayerin Andrea Limmer in der Jurastadt.

Auf die Frage nach ihrem Bekanntheitsgrad, ob sie denn auf der Straße erkannt werde, meint sie: "Ja - von meinen Eltern." Das blonde Energiebündel lässt mit seiner Spielfreude in den knapp zwei Stunden überhaupt keine Langeweile aufkommen. "Ich war schon hier im temperamentvollen Weismain", begrüßt sie ihre Gäste, die sie zum Mitklatschen animiert.

Mit dem Hintern atmen

Die Künstlerin präsentiert ihr aktuelles Programm "Das Schweigen der Limmer". Doch das mit dem Schweigen ist so eine Sache. Einmal habe jemand zu ihr gesagt: "Wenn du sprichst, atmest du mit dem Hintern." "Body-Talk" heiße ihr Duschgel. Es sei dafür da, um mit ihrer Haut zu kommunizieren.

Limmers spricht über den ganz normalen Wahnsinn, der einen jeden Tag umgibt. "Ich bin 1,95 Meter, also postfaktisch gesehen", lästert die 1,54 große Kabarettistin über sich selbst. Die niederbayerische Urschreimeditation endet für sie in einem "Blablabla", das das Publikum mitträllern muss.

Für ihr Publikum bricht sie also ihr Schweigen. Der Irrsinn der Welt ist für sie ein dankbares Feld, das sie beackern darf - und sie schaut genau hin. So auf die "Kindergeneration Rücksitz". Eltern würden ihre Jüngsten mit dem Auto bis einen Meter vor die Schule und zur Klavierstunde fahren - wegen deren Sicherheit. Manche Kids hätten ihre Beine nur noch als Accessoires "damit sie auf Bildern mit Mama, Papa, Oma und Opa nicht so seltsam aussehen".

" Entweder du säufst oder du ziehst weg"

Auch ihre niederbayerische Heimat bekommt ihr Fett weg. Ihre Nachbarin habe die Aussage "Unser Dorf soll schöner werden" falsch verstanden und ihren Mann um die Ecke gebracht. Oder: "Man hat bei uns nur zwei Optionen. Entweder du säufst oder du ziehst weg."

Auch die Atomenergie spricht die Künstlerin an. "Früher haben die Kinder bei uns gelacht, heute strahlen sie." Einmal habe sie gedacht, dass der Flecken auf ihrer Haut wegen des nahe gelegenen Kernkraftwerkes OHU entstanden sein könnte. Doch dann habe sich das Ödem als Nutellafleck herausgestellt. Also riet sie dem Publikum: "Alle sechs Wochen waschen, egal, ob es nötig ist oder nicht."

Mal hintersinnig, mal derb

Kritische Themen packt Limmer stets hintersinnig, manchmal gar derb an, bisweilen bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Sie nimmt die Zuschauer mit auf eine skurrile Fahrt durch eine anscheinend immer grotesker werdende Welt.

Aber auch ihr privates Umfeld verschont sie nicht. Ihr Freund "Obstie" sei inzwischen 42 Jahre alt und studiere gefühlt das 70. Semester. Neulich habe er sie gefragt, ob sie denn beim Orgasmus an ihn denke. "Ja klar, du bist ja nie dabei", habe sie geantwortet.

Auch das Thema Torschlusspanik packt sie, wenn ihr in einem Lied der "Märchenprinz mit dem Bausparzins" begegnet, der nur eine Liebesnacht verbringen will. Überhaupt sind die Lieder, die die Niederbayerin mit ihrer Ukulele trällert, eine weitere Besonderheit in ihrem unterhaltsamen Programm. Sie sind kein purer Klamauk, sondern sollen auch zum Nachdenken anregen. In Weismain ist das bestens gelungen.