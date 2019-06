Weismain investiert intensiv

2,11 Millionen Euro für das Gewerbegebiet "Feldteile III-V", 1,73 Millionen Euro für die Sanierung des Hutzelbrunnens, 806 000 Euro für die Renovierung der Grundschulturnhalle. Dazu die Erneuerung der Kanäle und Wasserleitungen in der Kernstadt und die Sanierung des Rathauses - Weismain gibt in den nächsten Jahren sehr viel Geld aus.

Fördertöpfe sprudeln

Und das, obwohl das Stadtsäckel ziemlich leer ist, zusätzlich 18 Millionen Euro Schulden drücken. Trotzdem sind diese Investitionen möglich, da derzeit die Fördertöpfe sprudeln. Vom Freistaat gibt es beispielsweise bis zum 31. Dezember 2021 80 Prozent Förderung für alle Sanierungen der Wasser- und Abwasserleitungen. Der Bund fördert gar mit 90 Prozent die knapp sechs Millionen Euro teure Sanierung des Rathauses. Dazu gibt es weitere Gelder aus den kommunalen und staatlichen Förderquellen.

In seiner Sitzung am Dienstagabend hat der Stadtrat diese Investitionen im Haushalt 2019 verabschiedet. Dieser hat ein Volumen von 23,44 Millionen Euro, wobei sich der Verwaltungshaushalt auf 12,22 Millionen Euro beläuft, während der Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 11,22 Millionen Euro schließt. Kämmerin Carmen Bezold stellte das Zahlenwerk vor. So ist der Verwaltungsetat gegenüber 2018 um rund 854 000 Euro gestiegen. Wichtigste Einnahmen sind die Grund- und Gewerbesteuer mit 2,94 Millionen Euro, die Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit 2,77 Millionen Euro, Benutzungsgebühren mit 1,7 Millionen Euro sowie Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke, die zusammen 2,8 Millionen Euro einbringen.

Auf der Ausgabenseite sind die höchsten Posten die Personalkosten mit 2,64 Millionen Euro, die Kreisumlage mit 1,82 Millionen Euro sowie sonstige Ausgaben wie die kalkulatorische Kosten oder innere Verrechnungen, die sich auf 2,97 Millionen belaufen. Für Kitas und Schulen gibt die Stadt 1,86 Millionen Euro aus. Die "freie Finanzspanne", also die Summe, die abzüglich aller Ausgaben vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt als Investitionssumme überführt wird, bezifferte die Stadtkämmerin auf knapp 712 000 Euro. Der Vermögenshaushalt mit seinen 11,22 Millionen Euro Volumen finanziert sich überwiegend aus Zuschüssen wie 535 000 Euro für die Sanierung Hutzelbrunnen, 844 000 Euro für die Wasser- und Abwassersanierung oder 240 000 Euro im Rahmen der Städtebauförderung für die Dietz-Bräu oder das Obere Tor.

Den Löwenanteil der Einnahmen generiert die Stadt durch die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 6,12 Millionen Euro.

Investition in Kindertagesstätten

Zusätzlich zu den einleitend genannten Vorhaben nannte die Stadtkämmerin unter anderem als weitere Ausgaben die Erweiterungen der Kindertagesstätten St. Anna und Modschiedel. In die Rathaussanierung fließen 2019 bereits 220 000 Euro, für die Kanalsanierung gibt Weismain 1,4 Millionen Euro aus, für den Wasserleitungsbau 280 000 Euro. "Je nachdem, wie das kommunale Darlehen über 6,12Millionen in Anspruch genommen wird, entwickelt sich die Verschuldung der Stadt", erläuterte Carmen Bezold.

Zum 1. Januar beliefen sich die Weismainer "Miesen" auf 18,06 Millionen Euro, 2018 lagen diese noch bei 19,61 Millionen. Dank der für 2019 vorgesehenen Tilgung der Kommunaldarlehen um 1,1 Millionen Euro würden diese auf knapp 17 Millionen Euro zum Jahresende sinken. "Werden aber die kompletten 6,12 Millionen Euro in diesem Jahr ausgegeben, steigt die städtische Verschuldung auf rund 23,1 Millionen Euro", erläuterte die Stadtkämmerin.

Umgerechnet auf die Pro-Kopf-Verschuldung bedeutet dies, dass diese bei einer Zahl von 4815 Einwohnern von 3750 Euro (Stand: 31. Dezember 2018) auf 4793 Euro zum Ende dieses Jahres steigen würde.

Zahlt der Freistaat?

"Das ist ein Haushalt auf höchstem Niveau", lobte Janine Brunecker das Zahlenwerk der Kämmerin, wie übrigens alle Fraktionssprecher in ihren Kommentaren zum Etat 2019. Brunecker bezeichnete die Rathaussanierung als besonders wichtiges Vorhaben für die Zukunft, lobte die Erweiterung der Kindertagesstätten und mahnte an, bei der Kanalsanierung auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu achten. Negativ nannte sie die Situation um die Sanierung beim Weiherwiesengraben. Hier müsse geklärt werden, dass auf die Stadt keine Kosten zukommen. Bürgermeister Udo Dauer (CSU) dazu: "Die Stadt steht auf dem Standpunkt, dass der Freistaat die Kosten tragen muss."

Straßenausbaubeiträge fehlen

Dritter Bürgermeister Michael Dreiseitel (SPD) forderte, dass die Bauvorhaben zügig umgesetzt werden sollen, besonders diejenigen, für die es nur befristete Zuschüsse gebe. Ähnlich äußerte sich Roland Säum (BB), der kritisierte, dass vom Freistaat bisher noch kein Ersatz für die abgeschaffte Straßenausbaubeitragssatzung geschaffen worden sei. "Wir müssen uns auch Gedanken machen, Beiträge und Gebühren für die Kanäle anzupassen", so Säum. Der Bürgermeister sagte dazu, dass nach der Ausschreibung für die Kanalsanierung geklärt werden müsse, ob diese durch Beiträge oder Gebühren finanziert werden. Der Rathauschef: "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir derzeit einen Bauboom erleben und es nicht leicht ist, Baufirmen für die Umsetzung der Vorhaben zu finden!" Er erinnerte daran, dass die Förderung für die Kanalarbeiten in zweieinhalb Jahren auslaufe und natürlich das Risiko bestehe, dass diese Förderrichtlinie nicht verlängert werde: "Das wäre ein Worst-Case-Szenario, denn dann müssten wir die Kosten für die Sanierung auf die Bürger umlegen."

Als "Haushalt ohne Alternativen" bezeichnete Hans Popp (CSU) das Zahlenwerk, während Ursula Gommelt (Grüne/ÖL) die hohen Schulden bemängelte und als einziges Mitglied des Stadtrates gegen den Haushalt stimmte.

Sie lehnte ebenfalls - wie auch Julia Spörlein (CSU) - den vom Rest des Gremiums genehmigten Finanzplan der Stadt für die Jahre 2020 bis 2022 ab.

In diesem sind weitere Darlehensaufnahmen in Höhe von 10,4 Millionen Euro vorgesehen, um die in diesem Jahr begonnenen Vorhaben vollständig zu finanzieren.