Wasser hilt gegen die Hitze

Der Stadtkern war am Mittwochnachmittag fest in Kinderhand. Rund 600 Mädchen und Jungen waren zum zehnten Kinderfest in die Innenstadt gekommen, schätzen die Veranstalter.

Begonnen hatte die fetzige Party mit einem farbenfrohen Festzug. Zehn Gruppen beteiligten sich daran - darunter die Schulen und Kindergärten aus dem Staffelsteiner Stadtgebiet. Die Kinder hatten sich im Vorfeld überlegt, welche Kostüme sie anziehen wollten. Zusammen mit Lehrern und Erziehern hatten sie ihre phantasievollen Verkleidungen zusammengestellt. In den Bollerwagen transportierten die Kinder etwas ganz wichtiges an diesem tropischen Sommertag: Mineralwasserflaschen.

Spiele-Parcours im Stadtkern

Rund um den Marktplatz hatten Jugendbeauftragter Holger Then und sein Team einen abwechslungsreichen Parcours aufgebaut, so dass die Kinder nach Herzenslust spielen und planschen konnten. Denn Abkühlung war an diesem 34 Grad warmen Sommertag dringend geboten.

Dass die Staffelsteiner Feuerwehr in diesem Jahr am Kinderfest mitwirkte, wurde von Kindern und Eltern als wundervoll empfunden. Der Regenschleier, den die Feuerwehrleute aus Schläuchen und Sprinkleranlagen über die Bamberger Straße legten, freute die Kinder - eine hochwillkommene Abkühlung bei diesen Temperaturen. Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr nicht am Kinderfest mitwirken können, weil die Aktiven durch zahlreiche Einsätze ohnehin schon zeitlich am Limit waren, sagt Kommandant Stefan Liebl. Das habe sich heuer zwar nicht geändert, ergänzt er, doch seine Co-Kommandantin Nicole Trapper und er haben entschieden, den Kindern diese Freude zu machen.

Schaumkanone ließ es schneien

Am Spätnachmittag endete das Kinderfest mit der traditionellen Schaumparty. Die Mitarbeiter der Freizeit-GmbH hatten auf dem Marktplatz eine Schaumkanone aufgestellt, die große weiße Flocken in den blauen Himmel blies, so dass der Eindruck eines Schneesturms entstand. Die Kinder hatten sichtlich ihren Spaß an diesen Schneeflocken im Hochsommer.