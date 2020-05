Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Lebensmittel

Vom Feld direkt auf den Teller

Wer einen Besuch im Supermarkt wegen der Corona-Pandemie vermeiden möchte, hat auf dem Land zahlreiche Alternativen. In der Metzgerei Strauß gibt es Gerichte, die fertig gekocht in Gläsern erhältlich sind. Kartoffeln können kontaktlos in Unterzettlitz bei HZ Gemüsebau gekauft werden.