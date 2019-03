Vielfalt der Natur um Bad Staffelstein erhalten

Das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" rückte den Schutz von Natur und das Insektensterben in den Vordergrund. 20 Prozent der wahlberechtigten Bayerischen Bevölkerung hat sich für den Schutz ausgesprochen und verlangt von der Regierung, mehr in diesem Bereich zu tun, damit das Artensterben gestoppt werden kann.

Es gibt aber weit mehr Programme, die sich für den Schutz von Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensraum einsetzen.

Schutzprogramm in ganz Europa

"Mit Natura 2000 schaffen wir ein Verbundsystem naturschutzfachlicher Gebiete. In diesen soll das Artensterben gestoppt werden", erklärt Klaus Stangl, Teamleiter am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Bamberg.

Über ganz Europa verteilt wurden mehr als 20 000 Schutzgebiete, die als Fauna-Flora-Habitat-Gebiete bezeichnet werden, errichtet. 744 davon befinden sich in Bayern. "Die Gebiete, die sich in unserem Freistaat befinden, machen 11,3 Prozent der Landesfläche aus", sagt Klaus Stangl.

Eines der Gebiete, das direkt vor unserer Haustür liegt, ist das FFH-Gebiet "Albtrauf im Landkreis Lichtenfels". Verständlicher ausgedrückt: die Gegend rund um den Staffelberg.

"Wir haben uns bereits vor knapp eineinhalb Jahren mit allen Betroffenen zusammengesetzt und darüber informiert, was Teil des Gebietes ist", sagt Stephan Neumann von der Regierung von Oberfranken.

Zusammenarbeit ist wichtig

Und die Zusammenarbeit mit allen Seiten ist wichtig. "Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir zusammen daran arbeiten. Die Regierung, die Behörden, die Verbände und auch die Grundstückbesitzer", betont Martin Renger vom AELF in Bamberg.

In den letzten eineinhalb Jahren ging es nun darum, einen Managementplan zu entwerfen und die nötigen Maßnahmen vorzuschlagen. Das Gebiet wurde von Fachleuten kartiert und untersucht, welche Tiere und Pflanzen dort leben und wie ihr Zustand ist. Der Managementplan regelt das Vorgehen, durch das das Gebiet um den Staffelberg so erhalten bleiben soll, wie es ist.

"Es ist verboten, Maßnahmen durchzuführen, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Lebensräume und Arten im Gebiet führen", sagt Klaus Stangl.

Behörden müssen handeln

"Die Maßnahmen, die im Plan enthalten sind und die wir hier vorstellen wollen, sollen das Gebiet erhalten und schützen. Und besonders wichtig ist, dass sie behördenverbindlich sind. Das heißt, dass es an den Behörden liegt, dass sie umgesetzt werden und wie das passieren soll", betont Martin Renger.

Die Eigentümer der Flächen sollen sich freiwillig und gegen Entgeld für Natura 2000 engagieren. Deshalb wurden nun alle Beteiligten zu einem Runden Tisch eingeladen, um die vorgeschlagenen Maßnahmen zu diskutieren und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Waldmeister-Buchenwald und die magere Flachland-Mähwiese machen den meisten Flächenanteil im Gebiet aus. Sie befinden sich qualitativ in einem sehr guten Zustand.

"Was man im Waldmeister-Buchenwald oder auch in den anderen Waldflächen noch verbessern könnte, ist die Erhöhung des Anteils an Totholz, denn dies bietet Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere", sagt Martin Renger, der den Waldbereich untersucht hat.

"Die Wiesen sind in einem überragenden Zustand. Da kann man nicht viel verbessern. Es sind viele kleine Teilflächen. Wenn man die Mähzeiten nur leicht verändern würde, könnte man für viele Tiere mehr Lebensraum schaffen", sagt Martin Feulner, der die offenen Flächen begutachtet hat.

Davon profitieren nicht nur die Bienen. Sondern auch viele andere Insekten und Lebewesen bleiben so vom Artensterben verschont. So zum Beispiel auch der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Der Schmetterling hat als einzige Nahrungs- und Wirtspflanze den Wiesenknopf. "Dem Schmetterling würde es helfen, wenn die Wiesen, auf denen der Wiesenknopf wächst, vier Wochen später abgemäht würden. Oder der Schnitt nicht so tief angesetzt wird", sagt Julian Bittermann, der die Schmetterlinge beobachtet. "Vielen ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst, was diese Pflanze für eine einzige Art ausmacht, und das ist beim mehr Tieren so."

Es sind Kleinigkeiten, die viel bewirken können. Und in dem Gebiet rund um den Staffelberg sind es auch keinen großen geplanten Maßnahmen. "Es ist faszinierend, zu sehen, wie gut die Qualität der Wiesen hier in dieser Gegend ist. Das sieht man selten in Oberfranken oder auch in ganz Bayern", sagt Stephan Neumann.

Das beruhigt auch die Besitzer von Grundstücken und Flächen. "Wir können eigentlich zu allen hier sagen: Macht weiter so, wie ihr es gerade tut", sagt Klaus Stangl.