Viele Attraktionen für Kinder in den Ferien

Viel Spaß, gute Laune, schöne Erlebnisse und ein wenig Erholung von der Schule wünschte Bürgermeister Jürgen Kohmann (CSU) in seinem Grußwort zum Pfingstferienprogramm der Stadt. Auch heuer habe die Langeweile keine Chance. Den Verantwortlichen sei es gelungen, ein attraktives Programm zusammenzustellen, das kaum einen Wunsch offenlasse.



Dabei gibt es eine Neuerung: Erstmals haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder über das Ferienportal Nupian für eine Veranstaltung anzumelden. Die Seite zeigt den Nutzern eine Übersicht aller Veranstaltungen inklusive der wichtigsten Informationen über Alter, Teilnehmerzahl, Kosten und Treffpunkt. Eine Anmeldung ist bis zu 48 Stunden vor Beginn des Termins möglich.



In den beiden Pfingstferienwochen werden insgesamt 38 Termine angeboten. Neben klassischen und bewährten Angeboten wie Bogenschießen, Tischtennis, Badminton oder Besuch bei der Feuerwehr gibt es elf neue Angebote. "Wir haben wieder ein ausgewogenes Programm zusammengestellt, damit die Kinder einmal etwas Anderes machen als nur vor dem Computer sitzen", sagt Holger Then, Jugendbeauftragter der Stadt. Dies geschah auf bewährte Weise in Zusammenarbeit mit Vereinen, Organisationen, Institutionen, Verbänden und Privatpersonen.



Bienenstand und Fußballgolf

Unter den Angeboten sind ein Besuch des Bienenstandes (1. Juni) unter Führung von Kerstin Schmidt sowie ein Besuch beim Wanderschäfer (26. Mai). Ebenfalls zu den Veranstaltungen die erstmalig angeboten werden, zählt ein Fußballgolf-Wettbewerb (23. Mai). Unter dem Motto "Gartenlichter aus Blechdosen basteln" lädt der Maintal-Kindergarten (24. Mai) ein.



Das Ferienprogramm beginnt am Samstag, 19. Mai, und endet am Sonntag, 3. Juni.

Mit einer Spende von 1300 Euro hat die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein den Druck des Ferienprogramms bezuschusst und die Einrichtung des Onlineportal Nupian ermöglicht.







Weitere Informationen zu den Angeboten



Internet Informationen zu den Angeboten sind im gedruckten Programmheft und online auf der Internetseite der Stadt www.bad-staffelstein.de sowie auf der Facebook-Seite www.facebook.com/staffelstein zu finden. Neben den Terminen findet der Interessierte Infos über Treffpunkte, die Teilnehmerzahlen, Veranstalter und Kosten. Die Anmeldung ist auch über das Onlineportal Nupian http://www.unser-ferienprogramm.de/bad-staffelstein/index.php möglich. Auch beim Kur- und Tourismus-Service oder über die Homepage der Stadt www.bad-staffelstein.de sowie in einigen Fällen direkt beim Veranstalter sind Anmeldungen möglich.



Ausgabestellen Das Ferienprogramm liegt im Kur- und Tourismus-Service, im Rathaus (Zimmer 11) und Einwohnermeldeamt (Zimmer 4) aus. Zudem ist es in Kindergärten und Schulen sowie in der Stadtbücherei zu haben. Auf der Internetseite der Stadt ist das Programm als Download verfügbar.



Preisausschreiben Die Teilnehmer des Ferienprogramms können im Rahmen eines Preisausschreibens ihre Meinung kundtun. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen.