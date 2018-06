Vibrierend durch das Stadtgebiet

Warum ist es unter Mürsbach, in über einem Kilometer Tiefe, 20 Grad wärmer als normal? Gibt es unter Franken tief reichende Bruchzonen, die heiße Wässer nahe an die Oberfläche drücken? Diesen und anderen Fragen wird das GeoZentrum Nordbayern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ab Herbst dieses Jahres nachgehen und dabei auch im Stadtgebiet von Bad Staffelstein forschen. Die Pläne, die Wolfgang Bauer im Stadtrat vorstellte, stießen zwar auf großes Interesse, entfachten aber auch Bedenken.



"Bislang haben wir Forscher nicht wirklich eine Ahnung, wie der tiefere Untergrund unter Franken aussieht", so der Leiter der Forschungsgruppe Geothermie. Deshalb sollen wohl im Oktober 25 Tonnen schwere Messfahrzeuge anrollen, die entlang einer 200 Kilometer langen Strecke in festgelegten Abständen per absenkbarer Rüttelplatten Schallwellen in Richtung Erdmitte schicken, die an anderer Stelle registriert werden. "Dadurch wollen wir untersuchen, wie weit sich die Temperaturanomalie erstreckt." Geforscht wird in großen Teilen des Landkreises, vor allem entlang des "Staffelsteingrabens".



Bauer erklärte, dass die Erdwärmenutzung in Ländern wie Island, Italien und Frankreich schon weit fortgeschritten sei. "Die sind uns Jahrzehnte voraus", so der Fachmann. Auch in Südbayern gibt es schon gut zehn Anlagen zur Beheizung und Stromerzeugung. Nordbayern ist diesbezüglich noch ein "weißer Fleck". Die Forscher nehmen dabei aber keine Grabungen, Forschungen oder sonstige Eingriffe in den Untergrund vornehmen. Außerdem wollen sie weitgehend Dörfer und Städte umfahren. Doch könnte das Vibrieren zu Forschungszwecken Auswirkungen auf die Thermalsolbohrungen in Bad Staffelstein haben? Bauer versuchte, Bürgermeister Jürgen Kohmann (CSU) und die Räte diesbezüglich zu beruhigen. Näher als 400 Meter fahre man nicht an die Bohrungen heran. Positiv sei für Bad Staffelstein, dass es nach Auswertung der Ergebnisse wohl sein Heilwasserreservoir besser einschätzen könne. Dass auch andere Kommunen Erkenntnisse erlangen, ob auch unter ihrem Gebiet womöglich Thermalsolen zu finden sind, bereitete Winfried Ernst (Freie Wähler) jedoch etwas Sorgen. Und sollten durch die Vibrationen Schäden auftreten, so würden diese reguliert, versprach Bauer.





Deutsche Telekom will Zeitplan trotzdem einhalten

Die Deutsche Telekom verlegt über 60 Kilometer Glasfaserkabel in der Adam-Riese-Stadt, testet dabei Verlegemethoden im so genannten Trenching-Verfahren, bei dem schmale Schlitze gefräst werden. Dumm nur, wenn die nötigen Trechingmaschinen später an die Baumaschinen geliefert werden als geplant.



"Wir halten trotzdem an unserem Zeitplan fest: Bis 31. Dezember soll die Technik für das schnelle Internet stehen", betonte Projektleiter Marcel Kraus im Stadtrat. Wenn noch Router eingerichtet werden müssten, könnte das auch etwas darüber hinaus dauern. Er musste Probleme bei der Informationsübermittlung zwischen Vertragslogistik und den drei ausführenden Baufirmen ein. Diese würden aber vor Ort gelöst: Wer den Bautrupp in seiner Straße sehe, nicht aber vor seinem Anwesen, obwohl er einen Vorvertrag unterschrieben habe, der möge die Arbeiter ansprechen. "Unser Ziel ist es, jedem Kunden, der Glasfaser möchte, dieses zur Verfügung zu stellen." Auch unbebaute Grundstücke werden berücksichtigt, sofern gewünscht.



Das Trenching werde im laufenden Verfahren getestet und optimiert, so Kraus. So werde künftig auch ein Saugbagger neben der Fräsmaschine herfahren, um das Material gleich abzusaugen. Ganz zum Schluss werden die provisorisch verschlossenen Baugräben dann auf 50 Zentimeter Breite abgefräst und asphaltiert. Derzeit bestehende Unebenheiten werden dadurch behoben, versprach der Projektleiter. Wenngleich es leichte Toleranzen gebe.

Bürgermeister Kohmann mahnte bei der Telekom an, einen Ansprechpartner vor Ort mit festen Sprechstunden zu haben. "Bisher schlagen die Anliegen alle bei uns in der Stadt auf", sagte er, durchaus etwas verärgert. Das städtische Bauamt sei schon jetzt eineinhalb Tage pro Woche mit dem Projekt beschäftigt.



Dorferneuerung Stublang ist im Plansoll

"Seit Wochen bin ich fast täglich in Stublang vor Ort. Und ich sehe kaum einen Arbeiter, wie kann das sein? Ich beobachte keine Fortschritte!" - Stadtrat Winfried Ernst hörte genau hin, als Planer Manuel Kellner die Fortschritte an einer der größten Baustelle im Stadtgebiet vorstellte. Noch in diesem Jahr soll die Ufermauersanierung im Rahmen der Dorferneuerung vollständig abgeschlossen sein.

"Bislang sind 1,4 der veranschlagten 1,8 Millionen Euro verbaut", so Kellner. Er zeigte sich überzeugt, dass das Budget auch nicht überschritten werde. "Wir sind komplett im Rahmen." Aufgrund der langen Kälteperiode zu Jahresbeginn und wegen dreier unplanmäßiger Wasserleitungskreuzungen unter der Döritze hindurch seien die Arbeiten rund acht Wochen im Verzug. Wie sich herausstellte, müssen im Bereich der Kirche und in Höhe des Feuerwehrhauses auf 400 laufenden Metern zusätzlich das Ufer befestigt werden. Über Details beriet der Stadtrat im Folgenden nichtöffentlich. Öffentlich aber lobte Bürgermeister Jürgen Kohmann das "sehr effiziente Nachtragsmanagement" in Stublang.

"Derzeit wird gegenüber der Kirche die Parkplatzanlage geschaffen", sagte Kellner. "Im nächsten Zug werden wir dann die Brückenplatten setzen." Auf Winfried Ernsts Frage nach der Zahl der Arbeiter vor Ort verwies Kellner auf die allgemeine Situation in der Baubranche: Die Firmen hätten mehr als genug Aufträge, aber nur eine gegrenzte Zahl an Mitarbeitern, um diese zu bedienen.