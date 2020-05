Als der ehemalige Lebensgefährte einer 37-jährigen Lichtenfelserin am Freitagabend (22. Mai 2020) seine Sachen aus ihrer Wohnung holen wollte, kam es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. Nach derzeitigen Ermittlungen griff der 29-jährige Mann seine Ex-Freundin an und würgte sie im Zuge der Auseinandersetzung. Beide waren zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert.

Nachdem der Tatverdächtige seine ehemalige Lebensgefährtin losgelassen hatte, meldete diese den Vorfall der Polizei. Die Beamten entdeckten den ebenfalls verletzten Mann im Keller des Mehrfamilienhauses, wo er sich versteckt hatte.

Massive Würgemerkmale: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Aufgrund der massiven Würgemerkmale und weiteren Verletzungen der Frau gingen die Beamten von einem versuchten Tötungsdelikt aus und nahmen den Mann fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Coburg.

Am Samstag (23. Mai 2020) erging gegen den 29-jährigen Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei am Montag mitteilte.