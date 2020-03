Verkaufsoffener Sonntag findet nicht statt

Bislang haben die Behörden noch keinen Verdachtsfall im Landkreis Lichtenfels oder eine bestätigte Corona-Infektion gemeldet bekommen. Trotzdem gibt es auch hier immer mehr Absagen von Veranstaltungen, bei denen größere Menschenmassen zusammenkommen. Man will verhindern, dass sich das Corona-Virus weiter ausbreitet.

Die Werbegemeinschaft Treffpunkt lässt den verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende ausfallen. "Das tut weh, es war schönes Wetter angesagt", sagt Sieglinde Allgaier von der Werbegemeinschaft. Doch man sei der Veranstalter und wolle nicht Schuld sein, dass sich das Virus weiter ausbreitet. "Wir haben ja auch schon in Oberfranken Fälle." Bei gutem Wetter sei starker Besuch zu erwarten und es gehe dann oft gedrängt zu. Wie die Veranstalter des zeitgleich geplanten Streetfood-Festivals darauf reagieren, ist noch nicht klar. Dort hat man die Absage mit Betroffenheit aufgenommen.

Ausbildungsmesse gestrichen

Auch die für Samstag, den 21. März, geplante 24. Lichtenfelser Ausbildungsmesse in der Lichtenfelser Berufsschule wird aus diesem Grund nicht stattfinden. "Wir rechnen mit 400 Personen dort auch aus Firmen, die von weit her kommen", sagt Andreas Grosch vom Landratsamt. Als Ausweichtermin ist Samstag, der 27. Juni geplant, vorausgesetzt, dass sich die Infektionslage bis dahin entspannt hat. Auch der für Dienstag vorgesehene Notfallseelsorgegottesdienst um 19 Uhr in der Heiligen Familie Lichtenfels wurde aus diesen Gründen abgesagt. Ein Ersatztermin dafür steht bislang noch nicht fest.