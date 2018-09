Tödlicher Unfall im Kreis Lichtenfels: 16-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto und Leitplanke

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Mainklein und Maineck im Kreis Lichtenfels. Ein 16-jähriger Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer war von Altenkunstadt kommend in Richtung Maineck unterwegs, als er auf Höhe der Kiesgrube aus bislang ungeklärter Ursache in einer weit auslaufenden Rechtskurve von seiner 125er-Maschine stürzte. Während das Zweirad in Richtung Mainbrücke rutschte, geriet er unter die Front eines Fahrzeuges, das zu gleichen Zeitpunkt die Straße von Maineck kommend nach Mainklein befuhr. Im weiteren Verlauf prallte der Jugendliche gegen eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilt.

Trotz der schnell hinzugerufenen Rettungskräfte und des Notarztes kam für den Motorradfahrer jede Hilfe zu spät. Der 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schwersten Verletzungen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und an den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden. Die entsprechenden Ermittlungen nahmen die Staatsanwaltschaft, die Polizei und ein Sachverständiger auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden.