In Autotür eingeklemmt: Am Samstag (02.05.2020) gegen 19 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße in Michelau (Landkreis Lichtenfels) ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Darüber berichtet die Polizei Lichtenfels. Ebenfalls am Samstag kam es in Eltmann zu einem kuriosen Missgeschick: Weil ein 50-Jähriger die Handbremse seines Autos nicht angezogen hatte, rollte das Fahrzeug in den Main.

Zum Unfallzeitpunkt wollte die Unfallverursacherin mit ihrem Golf rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt fahren. Zeitgleich hielt vor der Einfahrt ein Mini seitlich vor der Einfahrt. Aus diesem Auto wollte die Beifahrerin aussteigen.

Golf fährt rückwärts gegen Mini-Beifahrertür: Beifahrerin wird eingeklemmt

Nachdem die Beifahrerin bereits mit ihren Füßen auf dem Boden stand, stieß der rückwärtsfahrende Golf gegen die Beifahrertür und klemmte die Frau zwischen Fahrzeugtür und Auto ein. Die verletzte Dame musste durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht werden. Durch die eingesetzten Beamten konnte deutlicher Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein der Unfallverursacherin sichergestellt.