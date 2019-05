Betrunken in Gartenmauer gekracht: Freitagnacht fiel einer Streife der Verkehrspolizei in der Bismarckstraße in Michelau (Landkreis Lichtenfels/Oberfranken) ein 28-jähriger Autofahrer auf, der extrem unsicher mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Das berichtet die Polizei Lichtenfels.

Vor der Polizeikontrolle: Autofahrer kracht in Gartenmauer

Noch bevor die Beamten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen konnten, krachte dieser mit seinem Wagen in eine dortige Gartenmauer. Teile der Mauer fielen dabei auf einen in unmittelbarer Nähe geparkten Seat Ibiza, sodass ein Schaden von circa 8500 Euro entstand. Der Fahrer des Unfallwagens kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum Lichtenfels.

Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,82 Promille, weswegen eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Weiterhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

