Not-OP nach Motorrad-Unfall in Oberfranken: Für einen 48-jährigen Motorradfahrer endete die Ausflugsfahrt am Mittwoch (1. Mai 2019) , im oberfränkischen Lichtenfels auf dem Weg in den Stadtteil Buch am Forst im Krankenhaus.

Er verletzte sich schwer und musste im Klinikum Lichtenfels notoperiert werden. Auch in den Ostertagen sind viele Motorradfahrer verunglückt.

Hinterreifen in Kurve weggerutscht

Der Hinterreifen seines Fahrzeugs war in einer Kurve weggerutscht. Der 48-Jährige stürzte in einen Graben. Wie die örtliche Polizei berichtet, erlitt er einen offenen Unterschenkelbruch und wurde im Klinikum Lichtenfels operiert.

