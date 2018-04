Kreis Lichtenfels: Motorradfahrer kracht in abbiegendes Auto - 28-Jähriger schwerverletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 28-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Unfall bei Michelau in Oberfranken zu. Wie die Polizei bestätigt, war der 28-Jährige von Schwürbitz nach Michelau unterwegs.Ein vorausfahrendes Auto musste abbremsen, da der Fahrer eines Skoda Yeti nach rechts auf einen Feldweg abbiegen wollte. Der Motorradfahrer konnte laut Angaben der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er versuchte auszuweichen, fuhr über den Grünstreifen und einen Fahrradweg und krachte schließlich in die Beifahrerseite des zwischenzeitlich abgebogenen Skoda.Bei dem Aufprall zog sich der 28-Jährige schwere Verletzungen zu. Vorsorglich landete auch ein Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle. Letztendlich wurde der Mann jedoch mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht.An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.