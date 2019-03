Freiberg vor 2 Stunden

Unfall mit Kutsche

Kutschunfall im Kreis Lichtenfels: Zwei junge Frauen verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Ebensfelder Ortsteil Freiberg (Landkreis Lichtenfels) ist am Dienstagnachmittag eine Kutsche umgekippt. Zwei 20-jährige Frauen wurden verletzt. Die Kutschführerin musste mit Kopfverletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.