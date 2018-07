Bad Staffelstein: Frau kommt blutüberströmt nach Hause und täuscht Überfall vor

Der Lebensgefährte einer 50-jährigen Frau meldete in der Nacht von Montag auf Dienstag über Notruf, dass seine Freundin blutüberströmt nach Hause kam. Sie gab an, in der Bamberger Straße von zwei männlichen Personen ausgeraubt worden zu sein.Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei stellte sich allerdings heraus, dass die 50-Jährige aufgrund ihrer starken Alkoholisierung am Tatort mit dem Fahrrad stürzte. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,6 Promille.Durch die Streife konnte unweit der Unfallstelle das Fahrrad sowie die angeblich geraubte Handtasche samt Inhalt aufgefunden werden. Die Beschuldigte erhält nun zwei Anzeigen - wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Vortäuschen einer Straftat.