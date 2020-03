Bad Staffelstein vor 26 Minuten

Oberfranken: Autofahrerin übersieht Motorrad - Biker schwer am Bein verletzt

Am Sonntagnachmittag hat eine Autofahrerin in Bad Staffelstein ein Motorrad übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Biker schwer am Bein verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.