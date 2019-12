Auf das Bargeld eines Radfahrers hatten es zwei unbekannte Räuber am Montagabend (9. Dezember 2019) im Burgkunstadter Ortsteil Weidnitz (Landkreis Lichtenfels) abgesehen, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, insbesondere zwei Jogger.

Raubüberfall in Oberfranken: Unbekannte greifen Jugendlichen an

Laut Polizeiangaben war der 16-jährige Jugendliche mit seinem E-Bike kurz vor 19.30 Uhr auf dem Fahrradweg von Burgkunstadt nach Weidnitz unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Weidnitz, auf Höhe der Altglascontainer bei der Straße "Klausenhof", sprangen die beiden Unbekannten unvermittelt vor dem Radfahrer auf den Weg und zwangen ihn damit zu einer Vollbremsung.