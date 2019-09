Trotz Einschränkungen: erster Schultag am 17. September

Es handelt sich dabei um das Lehrerzimmer und die Schulleiterbüros sowie das Sekretariat.

In den anderen 14 betroffenen Räumen laufen derzeit Arbeiten weiter. In allen Räumen werden die Seitenteile der Türelemente abgedichtet und gereinigt. Anschließend erfolgen auch dort Kontrollmessungen in den Räumen selbst und in den Fluren. Die Arbeiten in weiteren Räumen sind bereits abgeschlossen, hier stehen am Wochenende die Kontrollmessungen an. Die Ergebnisse liegen allerdings erst am Montag, 16.September, vor.

Da die beauftragte Firma die Arbeiten sehr gründlich ausführt, ist davon auszugehen, dass die Kontrollmessungen positiv ausfallen, meint das Landratsamt. Am vergangenen Donnerstag fand ein Gespräch mit Schulleitung, Personalrat der Schule und den Mitgliedern des Elternbeirats sowie Mitarbeitern aus dem Landratsamt statt, und die derzeitige Situation wurde intensiv besprochen. Viele Fragen sowohl zum Thema Asbestbelastung in den Räumen als auch zum Thema Generalsanierung und Aufstellen von Containern wurden diskutiert und erörtert.

Zusätzliche Kontrollmessungen, wie zum Beispiel in weiteren Schränken und Spinden, aber auch in anderen Gebäudeteilen, wurden seitens des Landratsamtes zugesichert.

Der erste Schultag an der Realschule Bad Staffelstein ist am Dienstag, 17. September. Allerdings ist mit kleinen Einschränkungen zu rechnen, da noch vier Räume noch in der Woche voraussichtlich bis zum 20. September abschließend gereinigt und die Kontrollmessungen durchgeführt werden müssen.

Dies ist aber mit der Schulleitung abgesprochen und ein Raumkonzept für diese wenigen Tage und Räume wird erstellt. Damit ist die Sicherheit der Schüler sowie Lehrer in der Schule gewährleistet und der Unterricht kann beginnen. Auch werden im Laufe der nächsten Monate regelmäßige Kontrollmessungen in der Schule stattfinden, um auch sicherzustellen, dass die Abdichtungs- und Reinigungsarbeiten erfolgreich waren und keine Asbestbelastung mehr vorliegt. red