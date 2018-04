Trockenrasen um Weismain Schutzgebiet Nr. 82

Die Übergabe des Managementplanes des europäischen Konzepts "Natura 2000" im Gebiet "Trockenrasen, Wiesen und Wälder um Weismain" wurde am Donnerstag feierlich an die beteiligten Gemeinden und Behörden übergeben.

Die Kartierung dieses Flora-Fauna-Habitats (FFH-Gebiet) dauerte vier Jahre, es ist das 82. fertig gestellte Schutzgebiet in Oberfranken. Insgesamt sind es 113 schützenswerte Gebiete in Oberfranken. Bayernweit sind es 745 Gebiete mit einem Flächenanteil von elf Prozent.

Forstrat Norbert Wimmer und Forstdirektor Klaus Stangl erklärten, dass die gesamte Kartierung in Oberfranken bis 2020 abgeschlossen sein sollte. Im Bereich Weismain handele es sich um ein herausregendes Gebiet unter den "Top Ten" in Oberfranken mit einer Gesamtgröße von rund 2000 Hektar.



Auf Größe kommt's nicht an

Doch nicht die Größe des Gebietes, sondern seine herausragenden und seltenen Vorkommen an Pflanzen und Tieren heben dieses FFH-Gebiet hervor. Weit über die Region hinaus sind das Kleinziegenfelder Tal, der Kalkberg und das Bärental bekannt. Es handelt sich um ein komplexes und artenreiches Gebiet. Gewässer, Höhlen, Wälder und Trockenwiesen beherbergen mehr als 300 geschützte und gefährdete Tiere und Pflanzenarten. Als Beispiel führte Klaus Stangl den Apollofalter, den Eisvogel und das grüne Koboldmoos auf.



Nicht jeder Standort wird verraten

Zweck der Maßnahme ist es, späteren Generationen diese Artenvielfalt zu erhalten. Im Bereich des FFH-Gebietes um Weismain sind die Kommunen Weismain, Wattendorf, Altenkunstadt und Lichtenfels beteiligt. Klaus Stangl lobte die gute Zusammenarbeit aller Behörden. Maßnahmen für die Erhaltung der Schutzgebiete seien für die betroffenen staatlichen Behörden verbindlich, so beispielsweise die Freihaltung der Felsen von Busch und Baumbewuchs. Privatpersonen seien dazu nicht verpflichtet, aber es sei ausdrücklich nicht zulässig, dass es zu einer Verschlechterung der jetzigen Zustände kommt.

Die Ausarbeitung des Managementplanes mit Kartenmaterial und Fotos kann nun bei den beteiligten Gemeinden von allen Bürgern eingesehen werden. Besonders gefährdete und seltene Tier und Pflanzenarten wurden zu deren Schutz nicht mit dem genauen Standort in das Verzeichnis aufgenommen. Dafür sollten alle Naturfreunde Verständnis haben.