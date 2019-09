Theatergruppe Bumerrang in Burgkunstadt: Eine Reise in die Vergangenheit

Was passiert, wenn vier grundverschiedene Menschen miteinander in einem Raum eingesperrt sind und sich irgendwie zusammenraufen müssen, um zu überleben? "Das war die Grundidee für das Stück ,Silvester-Pyramide'", erklärt Silvan Wagner, Autor des Theaterstücks.

Ungefähr zwei Monate dauerte es, bis die Textvorlage schließlich für die Burgkunstadter Theatergruppe Bumerang fertig war und eingeprobt werden konnte.

Neues Stück der Theatergruppe

An Silvester im Jahr 1929 feiern die Archäologen Michael Fegelein und Ruth Stein zusammen mit ihrem Sponsor Baron Karl von Klenk und seiner Verlobten Eva den Fund der unberührten Grabkammer der Pharaonin Meritaton und den Geburtstag von Eva. Ruth feiert den Beweis für eine weibliche Herrscherin im alten Ägypten, und Michael versucht geschickt seinen Geldgeber, Baron von Klenk, zu unterhalten, der jedoch seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Während der Feier plündert er die Grabkammer und überlegt sich, wie er Ägypten zu seiner privaten Kolonie machen kann, um Ruhm, Ansehen und Macht zu gewinnen.

Als die Pharaonin Meritaton auftaucht, wird es jedoch gefährlich: Wie sich herausstellt, dünstet sie ein halluzinogenes Gas aus, das allen verschiedene Versionen beschert. Oder sind diese doch Wirklichkeit? Die Eingesperrten können es nicht genau sagen, so sind es doch Figuren aus der Vergangenheit und der Zukunft, die sie heimsuchen.

"Das Gas kann man durchaus auch als Wahrheitsdroge definieren. Auch die zwei völlig verschiedenen Frauen setzen sich miteinander auseinander und finden auch zueinander. Sie merken mit der Zeit, dass sie sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensweisen nicht hassen müssen."

Politisch sehr aktuell

"Das Stück ist auch eine Reaktion auf die Geschichte und die aktuelle politische Situation. Die vier Personen werden an Silvester 1929 gemeinsam eingesperrt und wir wissen, was danach passiert ist", meint Wagner.

Das Bühnenbild und die Requisiten gestaltet die Theatergruppe Bumerang selbst. Auch die Masken seien selbst gegipst. "Wir proben jeden Tag vier Stunden, aber es macht wirklich viel Spaß", sagt Julia Weiß, die Eva spielt.

Einmal im Jahr führt die Gruppe ein Stück auf. "Mittlerweile wohnen alle irgendwo anders, aber den Termin haben sich bisher alle freigehalten", sagt die Lehramtsstudentin.

Um den Text auswendig zu lernen, nimmt sich Weiß ungefähr zwei Wochen Zeit. "Da mach ich dann immer ein bis zwei Stunden intensiv was und dann klappt das immer ganz gut", erzählt sie und lacht. Wagner ergänzt: "Den Text vergisst man am Anfang schon noch manchmal, weil man sich erst die Bewegungsabläufe auf der Bühne einprägen muss." Anna-Lisa Vorbrugg kümmert sich um die Kulissenmalerei, die Technik und die Requisite. "Es macht viel Spaß und wir helfen alle zusammen."

Unterstützung bekommt die Theatergruppe auch von Rüdiger, dem "Das Baumanns" in Kulmbach gehört. Dort verwandelt sich die Bühne am Samstag, 21. September, zur Premiere in eine Grabkammer. "Wir treten da zum dritten Mal auf und das hat immer super funktioniert", erklärt Wagner.

Infos zur Aufführung:

Premiere von "Silvester in der Pyramide" ist im Theater "Das Baumann" in Kulmbach am Samstag, 21. September, um 20 Uhr. Karten sind online unter www.das-baumann.de/karten.htm erhältlich.

Aufführungstermine Freitag, 27 September, 20 Uhr, Samstag, 28. September, 20 Uhr,

Sonntag, 29. September, 17 Uhr.

Preise Die Karten kosten regulär 13,20 und ermäßigt 8,20 Euro.