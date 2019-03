TBC holt in Lichtenfels zum Rundumschlag aus

Das fränkische "Driemdiem", bestehend aus Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann hat seine Mitte gefunden und doch überrascht TBC, das Totale Bamberger Cabaret, sich selbst immer wieder mit spontanen Gags, die die Stimmung auf der Bühne und im Saal zusätzlich befeuern: "Der war neu!"

An Themen fehlt es in einer Zeit des Bienensterbens, des Brexits und blondierter Politikgrößen wahrlich nicht. Unter dem Motto "Wann, wenn nicht wir" leisten die drei Superhelden Widerstand gegen den alltäglichen Irrsinn. Das Publikum aus der Pampa ("nur in Michelau war's noch schlimmer") machte begeistert mit beim Eröffnungssong "Pa, Pa, Pampa".

Unter dem Titel "Die Letzten ihrer Art" machen sich Georg Koeniger und der Wildtierexperte Michael A. Tomis, genannt der Henry Stutzen, auf die Suche nach dem letzten freilaufenden SPDler (Ursozius democraticus). Dem lebenden Fossil macht der politische Klimawandel immer mehr zu schaffen und deshalb steht er auch ganz oben auf der Roten Liste.

Die Stimme von Willi Brand lockt einen ausgewachsenen Sozibullen aus dem Hinterhalt. Doch der ist arg gezeichnet durch Unionsbefall, Stoiber und Söderbrennen. Jedenfalls wirkt er ganz "ausgemerkelt". Das Ende ist "Nahles": Das sind nur ein paar Beispiele für den Wortwitz, den TBC immer wieder aufblitzen lässt.

Den Kontrapunkt setzt "Markus I.". Im Bayern-Rap erweist ihm Georg Koeniger die ihm gebührende Referenz, doch schon herrscht Krisenstimmung auf der Bühne beim dreiköpfigen Faschingskomitee, das sich auf seiner letzten Prunksitzung gehörig in die Nesseln gesetzt hat. Aber was reimt sich sonst noch auf Schornsteinfeger oder Uschi oder Glotze? Aber wenn es die Leut so sehen wollen, warum dann etwas ändern?

Im Liederzyklus für Menschen, für die es keine Lieder gibt, widmet sich TBC den Steuerflüchtlingen, den Pegida-Fremdenhassern und den Mathematikern. Im "Anti-Anti-Aggressionstraining" lernen die Probanden, sich grundlos aufzuregen, die Fakten zu negieren und dem Grundsatz zu folgen: "Ich hab immer recht!" (= Seehofer-Syndrom).

Da in China ein Sack Reis umgefallen ist und ein terroristischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, blenden ARD und TBC eine Sondersendung und einen Brennpunkt ein. Expertenmeinungen, DAX-Analyse und Stellungnahmen von Auslandskorrespondenten steigern den Nachrichtenwert. China erscheint überfordert, eine Sackkarre muss wohl erst aus dem Ausland eingeflogen werden.

Orgelklänge lassen erahnen, dass nun der Klerus Farbe bekennen muss. Priester in Netzstrümpfen leben ihre schmutzigen Fantasien aus: "Aber wo ist das Problem?"

"Fühlst du dich wie ein Luder, komm zu uns werd' ein Bruder", der Kirchensong lädt zum Mitklatschen ein. Ist da noch eine Steigerung möglich?

In einer Gegendarstellung des bayrischen Bundesabgeordneten der AfD legt Georg Koeniger überzeugend dar, dass es die Schweden sind, die das deutsche Vaterland unterwandern: Bestes Beispiel ist IKEA.

Im Wirtshaus "Zur lachenden Eintagsfliege" treffen sich Eintagsfliege, Nachtfalter und Honigbiene zur Chorprobe: "Wir haben von Kopf bis Fuß das Fliegen eingestellt", künden sie vom Artensterben. Selbst die Honigbiene überlegt, ob sie sich nicht als Drohne selbstständig machen soll. Die FFF (Fränkische Folksfront) will Franken vom Joch der Bayern befreien. Der Applaus aus dem Publikum ist programmiert. Aber Markus Söder ist nach München desertiert. Warum pumpt er das Geld nicht in die fränkische Raumfahrtindustrie?

Alte Lieder, neu aufgemischt, präsentierte Michael A. Tomis alias Dieter Thomas Heck. Ganz Lichtenfels "waves the hands in the air." "Pack die Badehose ein" in der Version von Rammstein fegt Lichtenfels total aus dem Häuschen. Da gibt's nur eins: Nicht nur "passt scho", sondern die absolute Steigerung "Respekt!" Das "Driemdiem" von TBC hatte es sich redlich verdient.