Sturmtief "Eberhard" fegte durch den Landkreis

Zu großen Schäden ist es nach ersten Auskünften der Integrierten Leitstelle am Abend jedoch nicht gekommen. Wenn sich an einem Gebäude Dachziegeln oder andere Bauteile lösen, werden die ehrenamtlichen Helfer zur Gebäudesicherung gerufen. Dies war am späten Nachmittag am Lichtenfelser Bahnhof der Fall, wo sich mehrere Blechteile von einem Dach gelöst hatten und die Drehleiter zum Einsatz kam. Der Bereich bis zur Post wurde deshalb abgesperrt.

Am Marktplatz verbog der Wind eine von der Stadt angebrachte Anschlagtafel in Flechtoptik.

In Burgkunstadt fiel eine Eternitplatte von der Fassade eines Hauses.

Die Deutsche Bahn hatte bereits am späten Nachmittag Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr angekündigt und ihren Kunden empfohlen, sich kurz vor Reiseantritt online oder unter Tel. 0180-996633 über mögliche Zugausfälle zu informieren.