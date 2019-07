Stripper sorgen für sexy Momente auf dem Lichtenfelser Schützenfest

Nur gucken, nicht anfassen - ganz so wörtlich nahmen das Besucherinnen bei der Ladies Night in der Stadthalle nicht. Als gegen 21.15 Uhr die nicht nur gut aussehenden, sondern auch gut gebauten Männer die Bühne betraten, der Rhythmus der Musik aus den Boxen wummerte und die Halle in schummrig-dezente Beleuchtung versetzt war, hielt die - geschätzt - 200 Frauen und Mädels nichts mehr: Jubelnd wurden die Tänzer begrüßt und angefeuert.

Jeremy (29 Jahre), Massimo (33), Jojo (33) und Don Diego (26) zogen eine richtig gute Show ab. Die drei Nürnberger und der Stuttgarter holten sich immer wieder eine Lady aus dem Publikum auf die Bühne, umgarnten sie erst, und legten dann einen atemberaubenden Strip hin. Kleine erotische Einlagen inklusive.

Stück Stoff fürs beste Stück

Ganz "ohne" standen die Stripper am Schluss ihres jeweiligen Auftrittes aber nicht da - ein Stück Stoff verhüllte jeweils ihr bestes Stück. Don Diego tanzte als Polizist, Jeremy machte als Soldat einen Moonwalk, Massimo holte sich Jaqueline aus Zapfendorf auf die Bühne und Jojo zeigte Marlene aus Berlin, wie sich ein echter Mann rasiert: mit der funkensprühenden Flex. Zum Finale holten sich alle vier Tänzer eine Lady, zeigten, was sie alles drauf oder drunter hatten. Beim Fotoshooting nach der Show war nochmals aufgeregtes Gekicher und Gedränge: Für ein Andenken mit einem attraktiven halb bekleideten Modell standen die Damen Schlange.ds