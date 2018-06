Stall für Legehennen ist genehmigt

Landratsamt muss noch zustimmen





"Mitfahrbänkla"





Bedarf wird ermittelt



Josef und Sebastian Dierauf aus Neudorf beabsichtigen auf einem Außenareal zwischen ihrem Wohnort und Messenfeld einen Bio-Freiland-Legehennenstall mit knapp 10 000 Tieren zu errichten. Neben diversen Bauvorhaben hatte sich der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde in seiner jüngsten Sitzung auch mit diesem unternehmerichen Projekt auseinanderzusetzen.Nahe an der schmalen, Richtung Ummersberg führenden Straße ist der Freiland-Legehennenstall von den Landwirten auf einem derzeit noch als Ackerfläche genutzten Areal angedacht. Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich, eine landwirtschaftliche Privilegierung liegt vor, hieß es zu diesem Punkt in der von Bürgermeister Bernhard Storath CSU ) geleiteten Sitzung. Das Gremium vertrat per einstimmigen Beschluss die Auffassung, dass durch das Vorhaben öffentliche Belange nicht berührt werden, weshalb das gemeindliche Einvernehmen erteilt wurde.Wenngleich der Bauausschuss seinerseits sein "Ja" dazu gab, können Josef und Sebastian Dierauf noch lange nicht "loslegen", dies war nur der erste Schritt auf dem notwendigen bürokratischen Weg. Wie weiter verlautbart wurde, hat nun das Landratsamt weiter darüber zu entscheiden, ob beispielsweise die Vorgaben hinsichtlich Emissionen als erfüllt anzusehen sind, weitere diverse Prüfungen stehen ferner als Voraussetzungen für eine Genehmigung durch die Behörden an.Ohne irgendwelche Wertungen ist das im Gremium diskutierte Projekt an dieser Stelle streng zu trennen vom nahe Neudorf bereits bestehenden und wohlgemerkt von einem anderen landwirtschaftlichen Unternehmer betriebenen Hähnchenmaststall. Die Konzepte des bestehenden sowie des oben genannten, anvisierten Vorhabens auf Bio-Freiland-Basis sind unterschiedlich, Punkt. Gerade angesichts der Auseinandersetzungen um den bekanntlich mittels eines Vergleichs schließlich realisierten Hähnchenmaststall mit derzeit 40 000 Tieren wird das Gremium in seiner nächsten Sitzung im Juli um Sachlichkeit bemüht sein. Dann nämlich steht eine geplante Erweiterung dieses vorhandenen Hähnchenmaststalls zur Debatte.Leben auf dem Land ist zum einen ja schön mit blühender Natur und Ruhe, sagen sich die Bürger aus Oberleiterbach, zumal das Dorf mit vielen Pluspunkten aufwartet, es im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - unser Dorf soll schöner werden" vielleicht sogar bis in die "Bundesliga" schafft. Doch auch die Bewohner des schmucken Ortes haben hin und wieder etwas zu besorgen, müssen zum Facharzt und so weiter. Mit öffentlichem Nahverkehr sieht es indessen düster aus, die nächste Bahnstation in Ebensfeld ist fünf Kilometer entfernt.Für Jugendliche ab 16 Jahren aus Oberleiterbach, die noch keinen Führerschein haben und genauso für dort lebende Senioren, die nicht mobil sind, wurde nun die nachfolgend erläuterte Aktion "Mitfahrerbänkla" ins Leben gerufen. Dass sich die Oberleiterbacher nun an den Markt Ebensfeld mit der Intention wandten, das Ganze gemeinsam entstehen und "wachsen" zu lassen, hat seine besondere Bewandtnis, auf die Angela Hennemann im Gespräch mit unserer Zeitung hinweist: "Viele Oberleiterbacher haben wegen der früheren Zugehörigkeit zum Landkreis Staffelstein beispielsweise noch familiäre Bezüge in den Nachbarlandkreis, etwa nach Ebensfeld", so die zweite Vorsitzende des rührigen Oberleiterbacher Gartenbauvereins. Das "Mitfahrerbänkla" in Oberleiterbach wurde bereits beschildert, ist als solches also deutlich zu erkennen. Das Prinzip ist schnell erklärt: Personen, die mitgenommen werden möchten, setzen sich aufs "Mitfahrerbänkla" und warten, bis sie von einem Autofahrer mitgenommen werden. "Bereits bestehende Initiativen dieser Art wie etwa in der Gemeinde Sparneck werden gut angenommen, deshalb sind wir zuversichtlich", so Hennemann weiter.Quasi für den Rückweg nach Oberleiterbach werden in Zapfendorf an der Bushaltestelle sowie in Ebensfeld an der ehemaligen Gastwirtschaft Neuner schon vorhandene Bänke genutzt und erhalten noch die nötige Beschilderung. Das Warten auf Mitfahrgelegenheiten soll nicht gänzlich auf Zufall aufgebaut sein und System haben: "Wir geben gerade Zettel an die Bevölkerung in Oberleiterbach heraus, um zu erfahren, wann sie regelmäßig oder öfters nach Zapfendorf oder Ebensfeld fahren", lässt Hennemann wissen. Aufgrund dieser Rückmeldungen sollen dann beispielsweise auf oberleiterbach.de Zeiten veröffentlicht werden, wann es günstig ist, auf den "Mitfahrerbänkla" in Oberleiterbach, Zapfendorf oder Ebensfeld Platz zu nehmen mit der Aussicht, nicht lange auf jemanden warten zu müssen, der einen mitnimmt."Wir hoffen, dass sich das Projekt gut entwickelt. Vielleicht erhalten die Nutzer des Mitfahrerbänkla, wenn sich das Ganze gut einspielt, ferner die Gelegenheit, über die Strecke nach Zapfendorf und Ebensfeld hinaus auch in andere kleine Ortsteile wie beispielsweise Prächting zu gelangen", hofft Hennemann. Angedacht ist außerdem eine Whatsapp-Gruppe als Informationsbörse über Mitfahrgelegenheiten.Anfang Juli soll dieser besondere Bürgerservice, an dem sich quasi jeder im genannten Raum regelmäßig oder öfters fahrende Autofahrer einbringen kann. Der kommunenübergreifenden Aktion, die so gut wie nichts kostet, aber für betroffene Bürger einen Mehrwert in Sachen Lebensqualität bringt, ist jedenfalls viel Erfolg zu wünschen, waren sich alle Gremiumsmitglieder in der Sitzung einig.