Staffelsteiner Pilgergang ohne Probleme

Es wurde viel gebetet und gesungen zur Ehre der Heiligsten Dreifaltigkeit und in der Basilika zum Dreifaltigkeitssontag in aller Frühe ein feierlicher Gottesdienst zelebriert.

Für die musikalische Ausgestaltung sorgten Musiker der "Nothelferkapelle", danach folgte der Auszug der Wallfahrt Richtung Bad Staffelstein. Das Wetter war angenehm mit sommerlichen Temperaturen. Wallfahrtsleiterin Sabine Scheer versah ihre Aufgabe mit Umsicht. Hervorzuheben ist die Feststellung von Stadtpfarrer Georg Birkel: "So jung war die Wallfahrt noch nie!"

Alle kamen gesund am Montagnachmittag an der Hopfenmühle an. Die Wallfahrer wurden mit Blumen empfangen. Nach einem kurzen Aufenthalt bildete sich eine große Formation zum feierlichen Einzug in die Pfarrkirche Sankt Kilian. Hier gab es Dankesworte an alle Teilnehmer und an die vielen Mithelfer, die ein Gelingen der Wallfahrt ermöglichten.

Nach dem Dankgebet und dem Schlusssegen ging der 335. Pilgergang nach Gößweinstein zu Ende .al