Staffelsteiner Kinder feierten nicht nur mit Superheldin "Ladybug"

Auch anno 2019 bereitet es Sechs- oder Achtjährigen Freude, einmal in eine Rolle zu schlüpfen. Ein kunterbuntes Bild bot sich beim vom SKK ausgerichteten Kinderfasching in der Peter-J.-Moll-Halle. Meerjungfrau, Schmetterling und Feuerwehrmann hatten ihren Spaß bei Spiel, Tanz - und als es dann plötzlich in der Halle "regnete", kam statt Panik Begeisterung auf.

Nele mag Flamingos, Luisa liebt Schafe, Pauline findet Meerjungfrauen klasse. In der "fünften Jahreszeit" haben die Kinder die einmalige Gelegenheit der Verwandlung. Fröhlich tobten sie in der Halle umher, plauderten hier und da auch angeregt miteinander nach dem Motto "Dein Kostüm ist aber auch schön". Anscheinend derzeit hoch im Kurs liegen bei den Kindern Einhörner und Hexen, aber nicht minder die ebenfalls mehrfach vertretene gepunktete Superheldin "Ladybug" aus der Fantasyserie "Miraculous".

Luftballon-Tanzwettbewerb

"Ohne Musik wäre alles nichts", wusste schon Mozart. Und das gilt freilich nicht nur für Klassik,sondern genauso für einen zünftigen Nachmittag im Zeichen der fröhlichen Narretei. Als die Musiker Ronny und Bodo, die dankenswerterweise für das vorgesehene, aber verhinderte Duo "Gitty und Rainer" eingesprungen waren, das schon legendäre "Fliegerlied" spielten, stimmten die Kinder gesanglich und choreographisch mit ein.

Engagierte Mitglieder des SKK hatten sich wieder ein buntes Programm einfallen lassen und boten so den Kindern Kurzweil, Spaß und Abwechslung. Vergnügt stellten sich die Jungen und Mädchen der Herausforderung des Luftballon-Tanzwettbewerbs, zogen bei der Polonaise lokomotivengleich durch die Halle - und ärgerten sich auch nicht, als es dann zu "regnen" anfing: "Schuld" war nämlich nicht etwa ein Leck im Dach der Halle, sondern vielmehr sorgte der SKK für Begeisterung, indem er Konfekt herabprasseln ließ.

Zauberhafte "Zauberlehrlinge"

Auch die die Kinder begleitenden Eltern oder Großeltern spendeten verdienten Applaus beim Auftritt der SKK-Minigarde unter der Leitung von Christina Ullmann. Die jungen Tänzer waren als Zauberlehrlinge a la Harry Potter kostümiert und verdienten das Prädikat "zauberhaft".

"Ene mene Rattenschwanz, Bühne frei für die Jugendgarde mit ihrem Tanz", kündigte "Chefzauberer" Michael Hess wenig später den nächsten Höhepunkt des Nachmittags an. Athletik und Körperbeherrschung verkörpernd zeigten sich die ebenfalls von Christina Ullmann trainierten Mädchen topfit, was den Zuschauern auch hier einen lautstarken Beifall wert war.

"Poseidon und seine Nixen" siegen

Die Qual der Wahl hatte die Jury bei der Maskenprämierung . "Ihr habt uns die Entscheidung nicht einfach gemacht", betonte Michael Hess, nachdem die Teilnehmer bei einem Tanz auf der Bühne ihre teilweise sehr originellen Kostümierungen präsentiert hatten. Die besten zehn Teilnehmer des Maskenwettbewerbs durften sich über Präsente freuen. Dritter wurde die Gruppe "Einhorn-Power", den Silberrang belegte der junge Tim als "Rakete". Groß war die Freude natürlich bei den Siegern: Fünf Kinder aus Lichtenfels, Annelie, Linda, Lotta, Laila und Mattes, sorgten als "Poseidon und seine Nixen" für Aufsehen. Ungeachtet dessen ging durch erwähnten mehrfachen Bonbonregen an diesem Nachmittag natürlich niemand leer aus. Den Kinder dürfte dieser schöne Nachmittag in der Peter-J.-Moll-Halle noch lange in lebhafter Erinnerung bleiben.