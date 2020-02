Altenkunstadt vor 1 Stunde

Zwei Endspiele gehen ins Neunmeter-Schießen

Fast ein ganzes Wochenende rollte der Fußball in der Kordigasthalle von Altenkunstadt. In gleich drei Hallenfußballturnieren in verschiedenen Altersklassen ging es um den "Raiffeisen-Jugend-Cup" des FC Altenkunstadt.