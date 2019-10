Zeulner beim Tabellennachbarn

Gleich drei der vier Teams aus der Obermain-Region stehen zum Vorrundenende in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West auf den drei Abstiegsplätzen. Lediglich der TSV Marktzeuln, der zum Rückrundenstart am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Sonnefeld (13.) antritt, liegt als Zwölfter etwas vor der Abstiegsregion.

Bereits am Samstag (15 Uhr) versucht der Tabellenletzte SC Jura Arnstein gegen den TSV Burgebrach (4.) sein Punktekonto zu verbessern. Vor hohen Auswärtshürden stehen auch der TSV Ebensfeld (Samstag, 16 Uhr) beim TSV Mönchröden (5.) und die SpVgg Ebing am Sonntag (17 Uhr) bei der DJK Bamberg II (9.).

SC Jura Arnstein - TSV Burgebrach

Es ist zwar ein Aufsteigerduell, aber vom Tabellenbild her keines auf Augenhöhe. 19 Punkte trennen den Tabellenletzten Arnstein vom TSV Burgebrach. Der TSV schickt sich an, im Konzert der Großen eine gute Rolle zu spielen. Die Euphorie im Aurachtal ist groß. Der TSV kommt mit einem Fanbus auf den Jura. Die Jungs von Gästetrainer Christian Trunk sind in allen Mannschaftsteilen gut besetzt, wobei ihre torgefährlich Offensive herausragt.

So wird die anfällige Jura-Abwehr nach den sieben Gegentoren in Mönchröden erneut Schwerstarbeit zu verrichten haben. Die Jura-Boys werden viel Einsatz, Laufbereitschaft und Willen entgegensetzen müssen, um eine Niederlage wie beim 2:5 zum Saisonauftakt zu vermeiden.

TSV Mönchröden - TSV Ebensfeld

Mit einem Punkt wie im Hinspiel (0:0) würden die Ebensfelder am Samstag wohl gern aus Mönchröden mitnehmen. An-dreas Gebhard hat diese Woche das Kommando in Ebensfeld übernommen und steht gleich im ersten Spiel vor einer sehr schwierigen Aufgabe mit seiner Mannschaft. In Ebersdorf zog sich der TSV beim 0:3 nicht so schlecht aus der Affäre. Auf jeden Fall fahren die Ebensfelder nicht nach Mönchröden, um dort nur die Punkte abzugeben, auch wenn sie klar in der Außenseiterrolle sind.

Die Fußballer von "Mönche"-Trainer Thomas Hüttl sind in ihrem Wildpark ungeschlagen: Fünf Siege und zwei Unentschieden lautet die Heimbilanz. Derzeit liegen sie sechs Punkte hinter ihrem Saisonziel, dem zweiten Platz. Die Gastgeber werden also alles tun, um den nächsten Heimsieg einzufahren, wie zuletzt beim 7:3 gegen Arnstein. Die Ebensfelder Abwehr wird gefordert sein, um ein Debakel zu vermeiden. Angesichts von erst acht erzielten Toren wäre ein 0:0 für die Gäste wohl das Optimum. TSV Sonnefeld - TSV Marktzeuln

Nach fünf Runden, in denen der TSV Marktzeuln ungeschlagen blieb, musste er zuletzt beim FSV Buttenheim eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Ein kleiner Rückschlag, aber nicht weiter schlimm, wenn die Zeulner morgen nicht erneut verlieren. Denn in Sonnefeld geht es gegen einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Die Hausherren holten jüngst gegen den SV Ketschendorf beim 0:0 einen Zähler. Zu wenig, um sich von der gefährdeten Zone weiter abzusetzen. Derzeit liegen die Sonnefelder einen Punkt hinter den Zeulnern. Drei Zähler wären für jedes Team wichtig, um sich ein Polster zu den Abstiegsplätzen zu verschaffen. Das Gästeteam um Spielertrainer Lukas Engelmann will eine Niederlage auf jeden Fall vermeiden und sich für die 1:2-Hinspielniederlage auf eigenem Platz revanchieren.

DJK Bamberg II - SpVgg Ebing Äußerst ungern werden sich die Ebinger an das Saison-Auftaktspiel zurück erinnern: Mit 1:7 setzte es gegen die "Zweite" der DJK Bamberg eine Heimschlappe. Es war der Anfang einer schlechten Hinrunde. Doch seit dem Trainerwechsel hat sich die SpVgg stabilisiert, daran ändert auch das jüngste 2:3 zu Hause gegen den TSV Burgebrach wenig. So gehen die Gäste die Partie in Wildensorg selbstbewusst an, wohl wissend, dass der Gegner sich derzeit in einer sehr guten Verfassung befindet. Das Team von DJK-Trainer Daniel Hollet, für das der Klassenerhalt oberste Priorität hat, verlor in den letzten sieben Matches nur einmal und hat sich nach dem 1:0 gegen Oberhaid mit 21 Punkten im Tabellenmittelfeld etabliert. Ein schwerer Gang für die Jungs um das Ebinger Trainergespann Derra/Landgraf.