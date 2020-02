Wer bestätigt seine Titelambitionen?

Die TS Coburg empfängt als Zweiter den Tabellenführer TV Oberwallenstadt.

Bezirksliga, Frauen

TS Coburg - TV Oberwallenstadt

Beide Mannschaften haben Ambitionen auf die Meisterschaft, so dass sich die Fans beider Lager auf ein hart umkämpftes Duell einstellen können.

Der TVO ist leicht im Vorteil, was die Chancen auf den Titel betrifft. Schließlich hat das Team von TVO-Trainer Simon Schröck die TS Coburg zu Hause mit 16:12 besiegt. Mit mindestens fünf Toren Unterschied müssten die Mohrenstädterinnen also ihr Heimspiel gewinnen, um bei einem eventuellen direkten Vergleich die Nase vorn zu haben. "Dieses Duell wird sicherlich unsere größte Saisonherausforderung", sagt Schröck, dessen Damen jedoch hochmotiviert sind und ihre sehr gute Form mit einem Sieg bestätigen wollen. "Wir müssen - wie im Hinspiel - in der Abwehr Beton anrühren und im Zusammenspiel mit den Torhüterinnen so wenig schnelle Tore wie möglich einfangen", so Schröck. Am Kreis fehlen dem TVO Eva Schardt und Laura Sünkel. Dafür springt Giulia Glatzer ein. Sonst sind alle Positionen für die Top-Partie bestens besetzt.gü