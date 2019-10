Weidhausener Schlussspurt sorgt für 33:22

Mit einem 33:22 (14:9) über die TS Coburg bestätigten die Männer von TVW-Trainer Frank Steinberger ihren dritten Tabellenplatz, während der Gegner weiter auf den ersten Sieg in der Bezirksoberliga warten muss.

Beim standesgemäßes Erfolg verkaufte sich die Heimmannschaft nur in den Anfangsminuten schlecht (3:3, 10.), ehe ein kurzer Zwischenspurt in den folgenden zehn Minuten für eine 10:6-Führung sorgte.

Die Coburger waren nicht ungefährlich und überraschten die Abwehr immer wieder mit Hüftwürfen, die vom TVW-Torhüter zu spät erkannt wurden. Dennoch ließ Weidhausen nichts anbrennen und nahm einen Vorsprung von fünf Treffern mit in die Kabine.

Ein ähnliches Bild in den zweiten 30 Minuten:. Weidhausen dominierte das Geschehen, auch wenn der eingewechselte Torhüter Simon Swoboda nach Bogenlampen von der Außenposition mehrfach hinter sich greifen musste. Doch Swoboda hatte auch starke Szenen und war für seine Abwehr ein Rückhalt.

Über weite Strecken änderte sich zunächst wenig am Fünf-Tore-Vorsprung der Hausherren (20:15, 43.; 25:20, 52.). Erst gegen Ende drehten die Steinberger-Jungs nochmals auf und vergrößerten ihren Vorsprung durch vier Tore in Folge auf 29:20 (55.). In der Schlussminute wurde es auf beiden Seiten nochmals hektisch. Florian Büttner markierte mit dem Schlusspfiff den 33:22-Endstand in einer fairen Partie. kag Tore für den TV Weidhausen: D. Lippert (6), S. Büttner (5/1), N. Reichel (5/5), J. Bauer, F. Büttner, C. Büttner (je 4), J. Gebhard (2), J. Schrepfer, L. Schrepfer, M. Werner (je 1) / Tore für die TS Coburg: L.P. Kessel (5), Pletl (5/1), B. Finzel (5/1), S. Görs, Deniz Balkan, Y. Horcher (je 2), C. Rudisch (1) / SR: D. Langner, B. Liebisch