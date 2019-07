Weidhausener erspringen acht Medaillen

Dazu kam der Nachwuchs aus den Vereinen SC Ebrach, TSV Kulmbach, ATSV Nordhalben, TS Bayreuth, MTV Pegnitz und TV Weidhausen zum gastgebenden TV Burgkunstadt. Rund 50 Kinder traten an, um die jeweils besten ihres Jahrgangs zu ermitteln.

Der TV Weidhausen war mit 14 aktiven Trampolinern der teilnahmestärkste Verein. Dies wurde von der Bezirksfachwartin Tröster in den Begrüßungsworten erwähnt, da ja der TVW erst seit diesem Jahr wieder an Trampolin-Wettkämpfen teilnimmt.

Für alle Jugendlichen galt es nun, zwei ästhetisch saubere Übungen zu turnen, schließlich wollte sich jeder für die Finalkür qualifizieren und ein drittes Mal auf das Sprungtuch. Nach der Zwei-Drittel-Regel gelang dies aber nicht allen.

Für die Finalteilnehmer war es dann nach dem langen Vorkampf besonders wichtig, noch einmal hochkonzentriert zu springen, da das Finale wieder bei Null begann.

Bei den "Grün-Weißen" war es auch wichtig, dass die Mädchen und Jungs weitere Wettkampferfahrungen sammelten. Viele zeigten noch Nerven. So kam der ein oder andere unsaubere Sprung heraus. Die Kampfrichter bewerteten alle Trampoliner an diesem Tag fair und so freuten sich am Ende die TVWler über folgende Platzierungen. IVo ERGEBNISSE Jahrgang 2006 männlich: 3. Linus Wulf 9,90 Punkte / 2009 weiblich: 2. Sara Behr 14,40 Pkt; 3. Lilly-Lu 11,90; 4. Norah Angermüller 25,50 / 2008 wbl.: 3. Emily Graf 20,40;

5. Emma Mertinke 38,50; 6. Elisabeth Brief 34,50 / 2010 wbl.: 7. Derin Kalyoncueglu 20,30; 8. Mia Fenske 39,60; 10. Iga Rosinska 28,70 / 2011 wbl.: 2. Nele Behr 19,40; 3. Klara Vollrath 19,10 / 2013 ml: 1. Jakob Vollrath 10,80 / 2014 wbl.: 1. Jette Vollrath 3,60