Wagner Dritter in Nyköbing

Bei dem im griechisch-römischen Stil ausgetragenen Turnier startete er in der Gewichtsklasse bis 82 Kilo.

Viele Nationen nutzten das Turnier bereits als Vorbereitung für die Olympischen Spiele.

In Pool B bekam es der Lichtenfelser im ersten Kampf mit dem Österreicher Michael Wagner zu tun, den er souverän mit 3:1 bezwang. Gegen den aktuelllen Vizeweltmeister Alex Kessidis aus Schweden, den der ACler in der abgelaufenen Saison noch mit 9:2 besiegt hatte, unterlag er nun mit 0:7. "Ich habe zweimal geschlafen und musste dann einem 0:4 hinterher rennen, das ist gegen so einen Spitzenmann dann kaum mehr aufholbar", sagte Wagner. Nach Siegen über den Griechen Dimitrios Papadoupolos (4:0) und den Ukrainer Vitalii Andriovych (8:0) kämpfte er gegen den Zweiten aus Pool A, Bogdan Kourinnoi, um Platz 3. Gegen den Schwedne triumphierte Wagner mit 6:3 und sicherte sich die Bronzemedaille. red