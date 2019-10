Von der Tabelle nicht täuschen lassen

Die Gastgeber belegen in der Tabelle den dritten Platz (6:2 Punkte), während die TS Coburg mit 0:6 Zählern zu den Schlusslichtern gehört.

Nur der TV Ebern steht auf Grund der Tordifferenz noch hinter den Coburgern. Die hatten es allerdings bisher mit recht "knackigen" Gegnern zu tun, dem Tabellenführer HSV Hochfranken, dem TV Helmbrechts und der HG Kunstadt. Dabei setzte es jeweils deutliche Niederlagen. Die Vestestädter werden alles dafür tun, ihre Negativserie zu beenden.

Coburger mit guten Werfern

Dabei haben die Gäste durchaus gefährliche Werfer in ihren Reihen. Gegen die HG Kunstadt ließen Johannes Kempf, Luca Philipp Kessel und Yannick Horcher aufhorchen.

Die Männer von TVW-Trainer Frank Steinberger sollten also gewarnt sein, zumal sie zuletzt gegen die HSG Rödental/Neustadt weder im Angriff noch in der Abwehr so richtig überzeugten.

Der Weidhausener Coach wird also alles daran setzen, seine Mannschaft entsprechend zu motivieren und hofft auch auf die Unterstützung des Heimpublikums.

Vor den Männern treten die Frauen der SG Kunstadt-Weidhausen (14 Uhr) gegen die Reserve der TS Herzogenaurach an. Die Halle dürfte also gut gefüllt sein, was den Heimteams sicher Auftrieb gibt. kag