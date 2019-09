Bad Staffelstein 25.09.2019

Kegeln

Vizemeister fordert den deutschen Meister

Die beiden stärksten Mannschaften der Vorsaison treffen am 3. Spieltag der Herren-Bundesliga aufeinander. Vizemeister SKC Staffelstein tritt am Samstag (13 Uhr) beim deutschen Meister SKV Rot-Weiß Zerbst an.