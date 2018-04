Vier direkte Konkurrenten in Folge für den FC Lichtenfels

Offiziell stehen in der Fußball-Landesliga Nordost noch sechs Spieltage bis zum 19. Mai auf dem Programm. Doch nur ein Verein, die SpVgg Bayreuth II, ist mit 28 absolvierten Partien im Soll.

Der FC Lichtenfels ist ein Spiel in Rückstand (in Schwabach am Dienstag, 24. April), sein heutiger Gastgeber, der SV Friesen hat noch vier Nachholspiele im Kalender unterzubringen. Die Belastung geht an die Substanz. Beide Kontrahenten verloren am Mittwoch ihre Heimspiele, stehen aber noch im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.



Lichtenfels noch auf Rang 8

Lichtenfels liegt trotz der bitteren, weil späten 0:1-Heimniederlage gegen den SV Memmelsdorf, auf Rang 8. Für den direkten Klassenerhalt sollten aber gerade die kommenden vier Partien positiv gestaltet werden, denn es geht ausschließlich gegen direkte Verfolger.

Am heutigen Samstag (16 Uhr) können die FCL-Kicker beim SV Friesen (11.) einen direkten Konkurrenten mit einem Sieg auf sieben Punkte distanzieren.



"Fußballerisch unzureichend"

Eine noch deutlich bessere Position im Kampf um den direkten Klassenerhalt hat die Mannschaft des Trainergespanns Alexander Grau und Christian Goller am Mittwoch im Nachholspiel gegen Memmelsdorf verspielt. In der 88. Min. musste man das 0:1 von Thomas Kamm hinnehmen. "Das war ein sehr schwaches Spiel von uns", blickt FCL-Trainer ungern zurück. "Der Einsatz und die Laufbereitschaft haben gestimmt, aber fußballerisch war das nicht ausreichend."



Umso wichtiger werden nun die kommenden vier Partien für den FCL. Zuerst geht es gegen den SV Friesen (11.), dann kommt Abstiegskandidat FSV Bayreuth (16.) in die Korbstadt, ehe es im Auswärtsdoppelpack nacheinander gegen den SC Schwabach (9.) und gegen den zuletzt wiedererstarkten VfL Frohnlach (17.) geht.



Goller: Irgendwie punkten

Für diese Phase hat Christian Goller dennoch keine genaue Vorgabe an seine Mannschaft ausgegeben, vielmehr meint der Lichtenfelser Übungsleiter: "Wenn wir so spielen wie gegen Memmelsdorf, dann wird es gegen jede Mannschaft extrem eng. Wir müssen jetzt irgendwie noch drei, vier Punkte holen, um sicher zu sein."

Für die Lichtenfelser gilt es nun, die volle Konzentration auf die Begegnung in Friesen zu richten. Die Mannschaft von SVF-Trainer Armin Eck musste am Mittwoch eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn SpVgg Selbitz (12.) einstecken und steht daher gegen Lichtenfels schon etwas unter Druck.



Friesen hat noch vier Nachholspiele

Aktuell haben die Friesener sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. In sage und schreibe vier Nachholspielen haben die Frankenwälder aber noch genügend Gelegenheiten zu punkten.



Firnschild fehlt den Friesenern

Das 2:2-Unentschieden im Hinspiel, als die Korbstädter erst in der Schlussminute zum Ausgleich kamen, sollte für die Gäste Warnung genug sein. Allerdings wird gegen Lichtenfels der damalige Doppeltorschütze Nils Firnschild rotgesperrt fehlen.

"Mit dem Ergebnis aus dem Hinspiel wäre ich zufrieden", erklärt Christian Goller. "Friesen hat das Potenzial am Saisonende deutlich über dem Strich zu stehen. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht wieder den Schneid abkaufen lassen, wie noch im Hinspiel."

FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Graf, Schardt, Mahr, Zollnhofer, Dietz, Ljevsic, Oppel, Pfadenhauer, Lulei, Wige, Scholz, Bornschlegel, Mex.