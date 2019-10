Uros Stoklas trumpft bei Kantersieg mit Bahnrekord auf

Als Favorit waren die Bundesliga-Kegler des SKC Staffelstein in ihr zweites Heimspiel gegen Nibelungen Lorsch gegangen. Bereits nach der ersten Bahn entwickelte sich ein Match auf hohem Niveau, das mit dem neuen Bahnrekord von 3784 Kegeln endete. Die Fans und Zuschauer sahen über weite Strecken hervorragenden Kegelsport. Am Ende stand ein ungefährdeter 7:1-Erfolg der Gastgeber zu Buche.

Im Starttrio kamen für die Oberfranken Dirnberger, Reiser und Stoklas zum Einsatz. Dirnberger gewann den ersten Satz 152:141, bevor Osinki ausglich. 301:300 lautete der Holzzwischenstand, doch der SKCler setzte nach, sicherte sich die Bahnen 3 und 4 und holte insgesamt 34 Holz heraus.

Torsten Reiser kam gegen Gutschalk mit 136 verhalten aus den Startlöchern, glich aber sofort mit 172 wieder aus. Der Lorscher lag aber mit 318:308 vorn. So sehr sich der SKC-Kapitän auch bemühte, Gutschalk hatte immer wieder die Nase vorn, spielte mit 654 das beste Gästeresultat und glich zum 1:1 aus.

Währenddessen zeigte Uros Stocklas eine Gala auf den Nachbarbahnen, die die Fans von den Sitzen riss. Stoklas brannte, nachdem er Satz 1 gegen Wenz mit 158:157 knapp für sich entschieden hatte, ein Feuerwerk ab. Nach 180 steigerte er sich auf 189. Eine Unterbrechung brachte dann den SKCler etwas aus dem Rhythmus, so dass er am Ende mit seinem Bahnrekord von 674 nicht ganz zufrieden war. Mit 2:1 nach MP lag das Team vom Obermain nun in Front und auch der Holzvorsprung war inzwischen auf 60 Zähler angewachsen.

Marcus Gerdau, Timo Hehl und Boris Benedik sollten nun den Sieg nach Hause bringen. Das Trio ließ auch nichts mehr anbrennen und spielte auf hohem Niveau. Gerdau zeigte Walter von der ersten Kugel an, wer Herr im Haus ist. Nach 168 auf der Startbahn schlossen sich nahtlos 163 an. Damit lag er mit 329:267 schon klar vorn.

Gerdau attackiert den Bahnrekord

Der SKCler machte sich nun auf, den Bahnrekord seines Teamkollegen Stoklas anzugreifen. Auf 168 folgten 161, so dass der Totalisator am Ende bei 658 Kegeln stehen blieb.

Hehl startete gegen Ott mit starken 163, ließ dann aber mit 148 nach. Über 154 sowie 156 kam er auf gesamt 621. Der Lorscher (558) hatte in allen vier Sätzen das Nachsehen.

Benedik, der gegen Straub antrat, wollte dem nicht nachstehen, obwohl er den ersten Durchgang abgab. Mit 179 meldete er sich eindrucksvoll zurück und glich aus. Über 168 baute er seinen Holzvorsprung so weit aus, dass der Satzverlust zu verschmerzen war und mit gesamt 650 ein Superergebnis zu Buche stand. Der fünfte Mann-schaftspunkt war damit gesichert und mit 3784 Kegeln ein neuer Bahnrekord auf der TSG-Anlage erzielt worden.

In den restlichen Spielen geriet Aufsteiger Rot-Weiß Hirschau beim KC Schwabsberg mit 1:7 unter die Räder. Rot-Weiß Zerbst punktete mit 7:1 beim FEB Amberg. Der SKK Raindorf siegte mit 5:3 über Victoria Bamberg, und Breitengüßbach, am nächsten Samstag Gastgeber der Staffelsteiner, unterlag mit 3:5 beim Aufsteiger SF Friedrichshafen.wul

Die Statistik

SKC Staffelstein - Nibelungen Lorsch 7:1 (17:7 Sätze, 3784:3506 Holz) Dirnberger - Osinski 3:1 (577:543) Reiser - F. Gutschalk 1:3 (604:654) Stoklas - Wenz 3:1 (674:598) Gerdau - Walter 4:0 (658:544) Hehl - Ott 4:0 (621:558) Benedik - Straub 2:2 (650:609)