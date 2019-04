Unterleiterbach und Ebing treffen auf die Topteams der Liga

Die Ebinger genießen zwar Heimvorteil, haben mit dem VfL Frohnlach allerdings den Tabellenführer zu Gast. Unterleiterbach hat in der Fremde mit dem Zweiten TSV Schammelsdorf ebenfalls eine hohe Hürde vor sich.

Der TSV Ebensfeld empfängt mit dem TSV Meeder seinen unteren Tabellennachbarn, während der TSV Marktzeuln zu Hause Schlusslicht ASV Kleintettau zu Gast hat.

Samstag, 16 Uhr

TSV Marktzeuln (13.) - ASV Kleintettau (16.)

Trotz einer 3:1-Führung mussten die Zeulner am vergangenen Wochenende in Unterleiterbach noch einmal zittern. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich gelang durch Jelsan Yesurajahs Treffer ein wichtiger 4:3-Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Nun will der TSV nachlegen und ist gegen das Schlusslicht klarer Favorit. Kleintettau steht nach der 2:3-Niederlage gegen die SpVgg Ebing als Absteiger fest.

Selbst 18 Punkte aus den sechs verbleibenden Spielen würden nicht mehr reichen, um die Klasse zu halten. Marktzeuln darf jedoch nicht davon ausgehen, dass sich die Gäste nun hängen lassen. Kleintettau wird weiter um jeden Punkt kämpfen, da sie sich anständig aus der Liga verabschieden möchten. Die Zeulner benötigen eine konzentrierte Leistung, denn alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Auf eine so torreiche Begegnung wie beim 6:4-Erfolg im Hinspiel wollen sich die Zeulner diesmal nicht einlassen.

Sonntag, 14 Uhr

TSV Schammelsdorf (2.) - FSV Unterleiterbach (12.)

Die Mannschaften gehen mit grundverschiedenen Voraussetzungen in die Partie. Unterleiterbach kämpft um den Klassenerhalt, während Schammelsdorf sich anschickt, am Saisonende den Aufstiegsrelegationsplatz zu erreichen. In der Vorwoche verpassten es beide Teams, für ihr jeweiliges Unterfangen drei Punkte zu sammeln. Der FSV verlor gegen Marktzeuln zu Hause mit 3:4, während Schammelsdorf beim 2:2 beim SV Merkendorf eine 2:0-Führung trotz Überzahl nicht über die Zeit brachte. Für beide gilt es in die Erfolgsspur zurückzukehren, wobei die Hausherren als Favorit in die Partie gehen. Doch das 1:0 des TSV im Hinspiel hat gezeigt, dass eine Überraschung möglich ist.

Sonntag, 15 Uhr

SpVgg Ebing (11.) - VfL Frohnlach (1.)

Vergangenes Wochenende standen die Ebinger bei Schlusslicht Kleintettau unter Druck, gewinnen zu müssen. Das ist ihnen mit einem 3:2 gelungen. Für diesen Spieltag gelten umgekehrte Vorzeichen. Mit dem souveränen Tabellenführer VfL Frohnlach trifft die Mannschaft vom Interimsgespann Johannes Landgraf und Sebastian Derra auf ein anderes Kaliber. Die Frohnlacher verfügen über einen qualitativ sehr gut besetzten Kader.

Mit ihrem Torjäger Tayfun Özdemir (19 Treffer) haben sie einen Spieler mit Regionalligaerfahrung in ihren Reihen. Doch auch Lukas Pflaum und Daniel Oppel verfügen über höherklassige Erfahrung. Die Ebinger werden nicht mit drei Punkten planen, hoffen aber darauf, dem Spitzrenreiter mit Kampfgeist, ein Bein zu stellen. Beim 0:4 im Hinspiel ist das allerdings nicht gelungen.

TSV Ebensfeld (8.) - TSV Meeder (9.)

Die Ebensfelder haben auf ihren unteren Tabellennachbarn nur einen Zähler Vorsprung - und die Gäste kommen mit Rückenwind. Meeder beendete eine sieben Spiele andauernde Durststrecke ohne Sieg mit einem 3:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den TSV Breitengüßbach. Die Mannschaft von Trainer Oliver Kellner ist also gewarnt.

Meeder hat zwar nicht mehr den Druck, gewinnen zu müssen, das Selbstvertrauen ist dafür gestiegen. Die Ebensfelder warten ihrerseits bereits seit sechs Partien - davon fünf Unentschieden - auf einen Dreier. Mit nur einem Treffer in den vergangenen drei Spielen herrscht Ladehemmung beim TSV. Beim 3:1-Sieg in der Hinrunde war das noch anders.