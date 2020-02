U8-Bezirkstitel geht an den SSV Burgkunstadt

Nicht zuletzt waren auch die Ausrichter vom FC Nordhalben um die Frauenschach-Beauftragte Stefanie Birke zufrieden; sie erhielt tatkräftige Unterstützung von Tobias Feigel und Stefan Wunder. Der Ablauf der Titelkämpfe war reibungslos.

Der Ehrgeiz der Spielerinnen war unübersehbar. Aber gewinnen kann man natürlich nicht immer - da flossen bei den Kleinsten auch schon mal Tränen. Doch was deutlich überwog, war die pure Freude am Schach. Die stieg umso mehr nach faustdicken Überraschungen. So gelang Merle Gorka (SC Höchstadt) ein Sieg gegen Christina Leuchsenring (ATSV Oberkotzau). Aufs Siegerfoto kamen freilich beide; die eine als U16-Meisterin, die andere als erfolgreiche Titelverteidigerin im Frauenfeld.

Bei der Siegerehrung ging niemand leer aus. Die Besten erhielten Pokale, Medaillen und Urkunden, für alle standen Preise parat. Chessbase sponserte wertvolle Schachpreise, der FC Nordhalben sowie die SF Windheim unterstützten das Turnier mit Sachpreisen.

Die Siegerehrung übernahm der zweite Bürgermeister von Nordhalben, Ludwig Pötzinger, der bereits tagsüber das Turnier verfolgte und von der Souveränität der teilweise erst sechsjährigen Spielerinnen begeistert war. In die Siegerliste trugen sich - im Vergleich zum Vorjahr - etliche neue Namen ein. Alle Ergebnisse gibt es unter www.schachbezirk-oberfranken.de

ERGEBNISSE Frauen: 1. Christina Leuchsenring (ATSV Oberkotzau), 2. Bojana Hofmann (SV Seubelsdorf)

U18: 1. Annika Petzold (TSV Bindlach)

U16: 1. Merle Gorka (SC Höchstadt), 2. Mel. Reifschneider (TSV Bindlach)

U14: 1. Tena Sabol (SK Kulmbach), 2. Anna Leykauf (TSV Bindlach)

U12: 1. Cora Hergenröder (SC Bamberg), 2. Deli Leuchsenring (ATSV Oberkotzau)

U10: 1. Valentina Seidel (SC Schwarzenbach am Wald), 2. Viktoria Plakidna (ATSV Oberkotzau)

U8: 1. Amelie Gebert (SSV Burgkunstadt), 2. Anika Güther, 3. Maria Kral (alle SSV Burgkunstadt)

Die Spielerinnen auf den ersten und zweiten Plätzen ab der Altersklasse U 10 haben sich die Startplätze für die Bayerischen Einzelmeisterschaften gesichert.