TVM siegt in Burgebrach

Bescheiden gibt sich Daniel Pfaff von den Michelauer Bezirksklassen-Handballern nach dem 17:12 (7:8)-Sieg beim TSV Burgebrach: "Es gibt noch einige Dinge zu verbessern, wir sind aber zufrieden mit der Mannschaftsleistung." Erst im zweiten Durchgang fand der TVM zu seinem Spiel und siegte dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung deutlich.

Es war das typische, erste Saisonspiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Der TVM erwischte den schlechteren Start (3:0) und glich erst in der 26. Minute zum 7:7 aus. In der ersten Hälfte stand weder die Abwehr noch wurde im Angriff mit dem nötigen Druck gespielt. Nach der Pause war dann der Biss in der Abwehr da. Vor allem Kevin Nichols und Niklas Krügl taten viel für die stark verbesserte Abwehr, gegen die sich die Burgebracher kaum noch durchsetzten. Ihre Ballgewinne nutzten die Michelauer durch Peter Pawlik, Kevin Nichols, Pascal Böhmer und Niklas Krügl zu Kontertoren. Aber auch im gebundenen Angriff entstand ein druckvolleres Spiel. Über 14:10 zogen die Gäste auf 17:11 davon. kag Tore für den TVM: K. Nichols (6), P. Pawlik (5/2), N. Krügl (3), D. Pfaff, E. Eisele, P. Böhmer (je 1) / Tore für Burgebrach: M. Derbacher (3/1), D. Schirber (2), F. Uri (2), H. Schlegler, T. Wächter, P. Förth, A. v. Malschitzki, R. Fuchs (je 1) / SR: J. Wisokoljan