TV Weismain mit erfolgreichen Jugendmannschaften

U14 landet auf viertem Platz



rdi



So beendete die U12-Truppe die Saison 2017/18 ungeschlagen.In den 14 Gruppenspielen schaffte es Coach Georg Reich, aus mehreren U12-Jahrgängen durch fordernde und fördernde Trainingsarbeit ein derart homogenes Team zu basteln, das mit Charakter und Ehrgeiz letztlich alle Begegnungen gewann.Zu keinen Zeitpunkt der Saison war ein Leistungsabfall erkennbar, die Nachwuchsbasketballer entwickelten sich ständig weiter und besiegten sogar zweimal den stärker eingeschätzten Konkurrenten des BBC Coburg . Vier Akteure schafften es mit ihrer Korbzahl in die Top Ten der besten Werfer der Bezirksklasse.Nur weil die Weismainer U12 mit älteren Spielern außer Konkurrenz antrat, wurde sie nicht als offizieller Meister geführt.Nicht minder hoch zu bewerten ist der vierte Platz der U14-Mannschaft. Die teilweise mit Spielern aus der U12 aufgefüllte U14 schaffte es sehr gut über die gesamte Saison, ihre körperliche Unterlegenheit durch eine disziplinierte Spielweise und eine hohen Laufbereitschaft auszugleichen. Die von Coach Georg Reich in jedem Spiel hervorragend eingestellten Korbjäger hielten ihre Spiele lange Zeit offen. Sogar dem späteren Meister BBC Eckersdorf boten die Weismainer Paroli.Sophia Bornschlegel schaffte es mit 89 Punkten unter die besten Zehn in der Korbjägerrangliste.