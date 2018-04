TV Weidhausen will Primus HGK im Derby erste Niederlage beibringen

Zu einem Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga kommt es am Sonntag (16.30 Uhr) in der Michelauer Mainfeldhalle, wenn der gastgebende TV Weidhausen auf den bereits feststehenden Meister HG Kunstadt trifft. Die Zuschauer des Lokalderbys dürfen von beiden Teams erwarten, dass sie mit voller Motivation auftrumpfen wollen.



Auf den ersten Blick geht es für beide nur noch um die Ehre. Die HG Kunstadt geht als klarer Favorit in dieses Spiel, zumal dem verlustpunktfreien Primus der Liga die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen ist. Aber gerade darin steckt die Herausforderung für die Gastgeber, die nichts zu verlieren haben. Es wäre für die Steinberger-Truppe ein enormer Prestigegewinn, wenn sie es als einziges Team in der laufenden Saison schaffen würden, dem Aufsteiger die erste Niederlage beizubringen.



Bezirksoberliga, Männer

TV Weidhausen -

HG Kunstadt

Der TV Weidhausen ist gewarnt, denn die HG Kunstadt verpasste der SG Rodach/Großwalbur in der Vorwoche eine schallende 45:18-Klatsche. Doch das Hinspiel-Duell der Ortsnachbarn war knapp, der TVW kam mit 25:28 an den ungeschlagenen Ligaprimus heran. Vor heimischer Kulisse in der Michealauer Mainfeldhalle hoffen die Gastgeber, dass ihnen die Revanche gelingt. Da das Lokalderby in der kommenden Saison nicht mehr steigen kann, wird auch die HG Kunstadt alles geben.



Duell der Top-Torschützen

Umso mehr, weil sich in dieser Partie entscheiden wird, welcher Spieler sich über den Titel des besten Torschützen der Liga freuen darf. Derzeit liegt Johannes Bauer vom TV Weidhausen mit 137 Toren in 17 Spielen (durchschnittlich 8,06 Treffer) auf Platz 1, gefolgt von Hajck Karapetjan von der HG Kunstadt mit 133 Treffern in 15 Spielen (8,87 Treffer im Durchschnitt).



So sind auch die Verteidiger beider Mannschaften zusätzlich gefordert, die beim Duell der Torschützen sicher ein Wörtchen mitzureden haben. kag