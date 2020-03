TV Weidhausen verpasst Überraschung knapp

Eine starke Vorstellung blieb unbelohnt: Die Bezirksoberliga-Handballer des TV Weidhausen unterlagen der HSG Rödental Neustadt mit 28:32 (14:13), boten dem ungeschlagenen Tabellenführer aber lange Zeit Paroli.

Bezirksoberliga, Männer

TV Weidhausen - HSG Rödental/Neustadt 28:32

Mit 5:3 gingen die Gäste nach fünf Minuten in Führung, aber vier Minuten später hatte Weidhausen durch die Büttner-Brüder zum 5:5 ausgeglichen. Von da an entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch mit wechselnden Führungen.

Die Torschützen verteilten sich auf beiden Seiten auf viele Schultern. Philipp Oehrl und Kenny Schramm überzeugten bei den Gästen, während sich bei den Hausherren Florian und Christian Büttner sowie Johannes Bauer und Fabian Querfeld in Torlaune präsentierten.

In einer fairen Begegnung ging der TVW mit einer 14:13-Führung in die Pause und bis zur 40. Minute lagen die Hausherren in Führung (20:19). Danach wendete sich das Blatt - vor allem dank Rödentals Kenny Schramm. Binnen sieben Minuten erzielte Schramm fünf Treffer und stellte auf 24:23 für den Tabellenführer.

Weidhausen hielt kämpferisch dagegen, glich beim 25:25 (53.) letztmals aus und blieb bis Minute 57 (27:29) in Schlagdistanz. In den Schlussminuten erhöhte die HSG Rödental/Neustadt entscheidend auf 31:27 und kam zu einem hart erkämpften 32:28-Erfolg. Beste Werfer bei den Gästen waren Schramm (8) und Philipp Oehrl (9)

Tore für den TV Weidhausen: F. Büttner (6), C. Büttner, Bauer, Querfeld (je 4), Schrepfer (3), Staudte (3/2), Schmidt (2), Werner (1), Gebhard (1)