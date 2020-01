TV Weidhausen plant nächste Saison ohne Trainer Frank Steinberger

Die Mitteilung durch den Handballabteilungsleiter Volker Reichel überraschte etwas, dass die Handballer des TVW in der Bezirksoberliga derzeit mit 18:8 Punkten den vierten Tabellenplatz belegen. Gegenüber der Saison 2017/18 bedeutet dies eine Verbesserung um drei Tabellenplätze (7. Platz, 17:23).

"Nach sechs erfolgreichen Spielzeiten trennen sich die Wege von Trainer Frank Steinberger und der Männermannschaft des TV Weidhausen. Die Vereinsführung kam nach intensiven Überlegungen zum Entschluss, für die kommende Spielzeit einen neuen Mann an der Seitenlinie zu installieren", hieß es von Reichel in der Mitteilung. Der TV Weidhausen werde auch in der kommenden Saison weiter eigenständig im Männerspielbetrieb bleiben und vorerst keine Spielgemeinschaft mit der HG Kunstadt eingehen.

TVW will neue Impulse

"Nach solch langer vertrauensvoller Zusammenarbeit liegt es in der Natur der Sache, dass dennoch irgendwann der Punkt kommt, an dem die Mannschaft neue Impulse benötigt, damit die Entwicklungskurve nach oben gehen kann. Diese neuen Impulse erhofft sich die Vereinsführung des TVW mit dem Wechsel nach Saisonende", begründet Reichel die Trennung. Ein Nachfolger für das Traineramt stehe noch nicht fest.

"Ich wurde in einem offenen Gespräch letzte Woche von der Abteilungsleitung informiert dass man ab der kommenden Saison nicht mehr mit mir als Trainer plant", sagte Steinberger und fügte an: "Es ist natürlich nachvollziehbar, dass man der Mannschaft nach sechs gemeinsamen Jahren einen neuen Impuls geben möchte und ich kann den Entschluss schon verstehen, andererseits wäre ich auch sehr gerne mit der Mannschaft in eine weitere Saison gegangen." Die Arbeit mit der Mannschaft mache Steinberger auch nach so langer Zeit noch enorm viel Spaß.

Spitzenreiter kommt am Sonntag

Acht Spiele sind in dieser Spielzeit noch zu absolvieren. Am Sonntag (16.30 Uhr, Mainfeldhalle Michelau) ist der Tabellenführer HSG Rödental/Neustadt zu Gast. Dass der designierte Meister Punkte beim TVW liegen lässt, ist unwahrscheinlich. Gegen die HG Kunstadt am vergangenen Sonntag schrammte das HSG-Team beim 27:26-Erfolg knapp an einer Niederlage vorbei. Das Hinspiel gegen Weidhausen gewann der Spitzenreiter klar mit 32:22. kag/us