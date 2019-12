TV Oberwallenstadt neuer Tabellenführer

Dank einer herausragenden Abwehr und Torhüterin Kathrin Müller siegte der TVO im Spitzenspiel gegen die TS Coburg mit 16:12 (7:6). "Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir den Sieg unbedingt wollten und haben dafür einhundert Prozent gegeben", sagte TVO-Trainer Simon Schröck.

Nach nervösem Beginn und 1:4-Rückstand steigerten sich die Gastgeberinnen in der Abwehr, drehten den Spielstand in der ersten Hälfte und gingen mit einer 7:6-Führung in die Kabine.

Nach der Pause erzielte der TVO in doppelter Unterzahl durch Lea Borchert das vorentscheidende 13:10 (52.) und Torfrau Müller vereitelte etliche Coburger Chancen. Oberwallenstadt spielte geduldig und erhöhte zum 16:12-Endstand, mit dem der TVO die TS vom ersten Tabellenplatz verdrängt.gü TV Oberwallenstadt: Müller, Stößel, Fleischer - Gick (2), Lutter, Sünkel (1), Lausch (6/3), Borchert (3), Nehling (1), Lorenz, Vogler, Heinze, Popp (3)