Türk findet Zug, Zeit und Lösung

Die Schachspielervereinigung Burgkunstadt hat am sechsten Spieltag der Bezirksoberliga das Landkreisduell gegen den SV Seubelsdorf, der zuletzt Spitzenreiter Hof besiegt hatte, mit 5:3 gewonnen. Damit kletterte die SSV auf Rang 3.

In der Bezirksliga West errang der SK Michelau nach dramatischem Spielverlauf einen 5,5:2,5-Sieg beim SC 1868 Bamberg III.

Bezirksoberliga

SSV Burgkunstadt - SV Seubelsdorf 5:3

Zum Lokalduell traten beide Mannschaften mit nahezu stärkster Besetzung an. Thomas Müller nahm schnell das Heft in die Hand. Der SVler Hans Jürgen Drechsel versuchte das vorrückende Zentrum zu sprengen, allerdings auf Kosten zweier Bauern. Die Mehrbauern nutzte Müller schließlich zum Sieg.

Ein zähes Spiel entwickelte sich zwischen Uwe Max und Ivan Adamovic. Als nach dem 40. Zug auf beiden Seiten kein Vorteil zu erkennen war, einigte man sich auf ein Remis.

Jens Güther wählte eine scharfe Spielweise, die im Angriff den Sieg bringen sollte. Hierfür opferte der Burgkunstadter auch eine Leichtfigur. Tobias Kolb deckte aber alle Angriffsfelder sicher ab, so dass am Ende der Materialnachteil für ihn entschied.

Ein früh vorrückendes und gefestigtes Bauernzentrum zauberte Daniel Völker aufs Brett, verlor dabei aber einiges an Zeit. Der Seubelsdorfer Uwe Voigt errang kleine Vorteile, die aber nicht zum Sieg reichten - Remis.

Burgkunstadts Thomas Barnickel belagerte die Königsstellung von Tudor Fosca Lutz, der sich nach Kräften wehrte. Aber selbst ein Damentausch brachte nichts. Der Punkt ging an den Gastgeber.

Gegenseitiges Taktieren prägte das Duell zwischen Matthias Rotsch und dem Seubelsdorfer Matthias Bergmann. Vor dem 40. Zug entwickelte sich eine heiße Zeitnotphase. Die Restzeit war bei Rotsch auf zwei Sekunden geschmolzen, doch dies wohlüberlegt, so dass ein Unentschieden folgte.

Am ersten Brett zeigte Alexander Öhrlein , dass nicht jeder Bauerngewinn auch Vorteile bringt. Schon gar nicht, wenn der Rückgewinn absehbar ist. Das Turmendspiel verteidigte Jürgen Gegenfurtner so geschickt, dass ein Remis folgte.

Johannes Türk nagelte den gegnerischen König mithilfe seines Läufers, der Dame und seinen beiden Springern in der Ecke des Spielfeldes fest, so dass jederzeit ein Matt drohte. Christian Gebhardt baute seinerseits mit freien Figuren Mattdrohungen auf. Schließlich fand Türk einen Zug, Zeit und die Lösung zum Matt.bar

Bezirksliga West

SC Bamberg III - SK Michelau 2,5:5,5

Es dauerte knapp fünf Stunden, bis der Sieg der Michelauer feststand. Voraus ging beispielsweise der so nicht zu erwartende Sieg des Michelauers Benjamin Zerr, der sein Team nach nur 26 Zügen in Führung brachte. Der Springer von Joachim Krisin vergaloppierte sich, was Zerr zum Sieg nutzte.

Weil sich das Spiel an den übrigen Brettern günstig zu gestalten schien, bot Markus Häggberg seinem Gegenüber Harald Kudlich ein Remis an. Nachdem der Michelauer Eröffnungsprobleme umschifft hatte und seine Zeiteinteilung in den Griff bekam, lenkte er in eine Stellung mit verteilten Chancen ein.

Edgar Schaller kassierte eine unerwartete Niederlage gegen Barbara Niedermaier, obwohl er mit Mehrbauern und sicherem König auf Siegkurs steuerte. Er ließ sich aber von Drohungen der Bambergerin beeindrucken und leistete sich zudem eine Fehlkalkulation.

Während sich auch bei Andreas Schüpferling das Brett zu verdüstern schien, gelang seinem Mannschaftskollegen Kurt-Georg Breithut am Spitzenbrett ein Sieg. Bambergs Michael Spiegel kassierte gegen die harmlos erscheinende Eröffnung des Michelauers ein unerwartetes Schach, das zum Bauernverlust führte.

Alfons Schüpferling landete im fünften Spiel seinen fünften Sieg - und das auch noch mit den schwarzen Figuren. Er nutzte die falsche Springerroute seines Gegners Arno Lembke aus, riss dessen Königsstellung auf und nutzte dies zum Triumph.

Den Siegpunkt landete Gert Grüner. Gegen Michael Heider war ein Klassenunterschied spürbar. Der Bamberger ließ sich unnötigerweise auf den Tausch eines Turms samt Leichtfigur gegen eine Dame ein. Danach bot Bernd Stammberger aus der Position der Stärke seinem Gegner Christian Baldszuhn das Remis an.

Bei Andreas Schüpferlings Remis gegen Berthold Gehlert lagen die Dinge anders. Der Michelauer hatte sukzessive drei Bauern weniger, doch Gehlert patzte ebenfalls, so dass sich beiden den Punkt zum 2,5:5,5-Endstand teilten. MH