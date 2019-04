TTV Altenkunstadt trennt ein Sieg vom Aufstieg in die Verbandsliga

Die Herrenmannschaft war in der Saison 2016/17 nach 20 Jahren aus der Verbandsliga abgestiegen. Gegen Tiefenlauter, den Tabellenachten der abgelaufenen Spielzeit in der Verbandsliga Nordost, reicht ein Sieg, um dorthin zurückzukehren. Der TTV um Spielführer Holger Funke schloss die Spielrunde in der Landesliga Nordnordost auf dem zweiten Platz hinter Meister TTC Wohlbach II ab.

Drei Niederlagen in der Landesliga

In 16 Partien kassierten die Altenkunstadter nur drei Niederlagen und sicherten sich so bereits frühzeitig die Chance, um den Aufstieg zu spielen. Statt drei Mannschaften nehmen aber nur zwei an der Relegation teil: Der TS Arzberg verzichtete bereits Anfang April auf seine Teilnahme.

Bekannt aus früheren Zeiten

Altenkunstadt und Tiefenlauter kennen sich von früheren Matches aus gemeinsamen Verbandsligazeiten. Bereits da ging es spannend und knapp zur Sache. Treten die Teams in Bestbesetzung an, stehen sich im vorderen Paarkreuz vier Tschechen gegenüber. Auf Seiten der Heimmannschaft sind dies Vladimir Baca und Petr Vesely, während die Altenkunstadter mit Miro Hurina und Martin Ulrich um wichtige Punkte kämpfen.

Im Mittelpaarkreuz treffen die TTV-Spieler Dima Nazaryschyn und Holger Funke auf Rolf Eberhardt und den Linkshänder Wolfgang Buckreus. Von Vorteil für die Altenkunstadter könnte die fehlende Spielpraxis von Eberhardt sein, der während der Saison bei den Gastgebern kaum zum Einsatz gekommen ist.

Lesen Sie auch: HG Kunstadt ist gegen SG Auerbach/Pegnitz zum Siegen verdammt

Im Schlusspaarkreuz spielte der Routinier des TTC Tiefenlauter, Martin Deffner, eine überragende Saison mit 22:7 Siegen. Der angriffsstarke Kai Müller ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Wie sich die Altenkunstadter Frank Zeller und Tino Zasche in diesen Duellen schlagen, wird für den Ausgang von Bedeutung sein.