TTV Altenkunstadt schafft den Aufstieg nicht

Der Vizemeister verlor in der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga Nordost beim Achten dieser Liga, dem TTC Tiefenlauter II, mit 6:9. TTC Tiefenlauter II - TTV 45 Altenkunstadt 9:6

Der Traum vom Aufstieg platzte für die Altenkunstadter in Tiefenlauter, obwohl die TTV-Spitzenspieler Miro Hurina und Dima Nazaryschyn ihre beiden Einzel jeweils gewannen. Die Gastgeber hatten in Kai Müller ihren stärksten Akteur, der mit seinen beiden Erfolgen sein Team auf die Siegerstraße brachte. Die Weichen auf Sieg stellten die Tiefenlauterer aber in den Doppeln, die alle drei an den TTC gingen.

Danach brachten Miro Hurina und Martin Ulrich mit ihren Siegen über Petr Vesely und Vladimir Baca ihr Team wieder heran. TTC-Routinier Rolf Eberhardt spielte gegen Holger Funke gekonnt auf und gewann mit 3:1. Dima Nazaryschyn verlor gegen Wolfgang Buckreus den ersten Satz mit 1:11, steigerte sich aber und triumphierte mit 3:1. Danach machten die Gastgeber einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, da Martin Deffner gegen Tino Zasche aufgrund seiner knallharten Vorhandschmetterbälle mit 3:1 und auch Kai Müller gegen Frank Zeller einen glatten 3:0-Sieg feierten. Tiefenlauter führte so mit 6:3. Hurina und Baca lieferten sich ein tolles Match, das der Altenkunstadter mit 3:1 für sich entschied. Der TTVler Ulrich führte gegen Vesely schon mit 2:0, verlor aber noch im Fünften. Auch gegen Eberhardt zeigte Nazaryschyn eine starke Form und besiegte ihn im Entscheidungssatz. Funke gewann zwar gegen Buckreus den ersten Satz, doch die weiteren Durchgänge gingen knapp an den Hausherren. Bestens aufgelegt zeigte sich Zeller gegen Deffner und kam zu einem 3:1-Erfolg.

Mit einem knappen Sieg gegen Zasche begrub Müller die Hoffnungen der Altenkunstadter und sicherte somit seiner Mannschaft den Sieg.gi Ergebnisse: Vesely/Dr. Deffner - Ulrich/Zeller 3:2; Baca/Müller - Hurina/Funke 3:1; Eberhardt/Buckreus - Nazaryschyn/Zasche 3:0; Baca - Ulrich 2:3; Vesely - Hurina 0:3; Eberhardt - Funke 3:1; Buckreus - Nazaryschyn 2:3: Dr. Deffner - Zasche 3:1; Müller - Zeller 3:0; Baca - Hurina 1:3; Vesely - Ulrich 3:2; Eberhardt - Nazaryschyn 2:3; Buckreus - Funke 3:1; Dr. Deffner - Zeller 1:3; Müller - Zasche 3:0